بلدية بنغازي: شركات خاصة تساعد في رفع آثار السيول بالفرع البلدي بنينا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت بلدية بنغازي، اليوم الأحد، إن شركات خاصة ساعدت في رفع آثار السيول بالفرع البلدي بنينا، في إطار المسؤولية الاجتماعية.

وأوضحت البلدية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أربع شركات خاصة شاركت بأعمال تطوعية لتنظيف مجاري السيول وتدعيم السدود وتنظيف مجاري الأودية بالفرع البلدي بنينا.

والشركات الأربعة هي: «الدولية المتحدة للمقاولات والاستثمار العقاري»، و«الأميال للمقاولات العامة والاستثمار العقاري»، و«المعمار الصاعد للمقاولات العامة»، و«شركة أبواب المطار للمقاولات العامة».

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سيول تغرق المنطقة الشرقية

وضربت المنطقة الشرقية العاصفة «دانيال» قادمة من وسط البحر المتوسط، ووصلت مساء اليوم إلى منطقة الجبل الأخضر، التي تشهد أمطارًا غزيرة وسيولًا جارفة أغرقت عدة مناطق مختلفة.

ومساء الخميس الماضي، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب حالة الطوارئ القصوى في شرق ليبيا وشكَّلت لجنة وزارية للتعامل مع الأزمة، وطالبت الجهات المختصة في تلك المناطق بالتأهب استعدادًا للتعامل مع أي طارئ نتيجة العاصمة التي تجتاح المنطقة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غرق عدة مناطق سكنية شرق ليبيا جراء السيول والأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان العديد من الأودية في مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر، مثل قرية بطة وعدة مناطق في محيط مدينة المرج.

جانب من آثار السيول بالفرع البلدي بنينا (بلدية بنغازي على فيسبوك)

جانب من رفع آثار السيول بالفرع البلدي بنينا (بلدية بنغازي على فيسبوك)

جانب من رفع آثار السيول بالفرع البلدي بنينا (بلدية بنغازي على فيسبوك)

جانب من رفع آثار السيول بالفرع البلدي بنينا (بلدية بنغازي على فيسبوك)