العاصفة «دانيال» تصل البيضاء (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت العاصفة «دانيال»، مساء اليوم الأحد، مدينة البيضاء بمنطقة الجبل الأخضر شرق ليبيا، وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تظهر بداية تأثير العاصفة على المنطقة بالتزامن مع سقوط الأمطار الغزيرة.

ووصلت العاصفة القادمة من وسط البحر المتوسط إلى شرق ليبيا خلال الساعات الأولى من اليوم مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة تسببت في جريان الأودية نتيجة السيول الغزيرة التي بدت في التدفق نحو المناطق المنخفضة والساحلية.

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وأظهرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي العاملين بمركز البيضاء الطبي وهم يحاولون إبعاد مياه الأمطار الغزيرة التي غمرت الطابق الأول للمرفق الصحي الأكبر بمنطقة الجبل الأخضر بعدما تسببت في انهيار سور المقر الجانبي.