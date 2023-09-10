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وصول قافلة تابعة لمركز طب الطوارئ والدعم إلى المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 سبتمبر 2023, 07:22 مساء
وصول قافلة تابعة لمركز طب الطوارئ والدعم إلى المنطقة الشرقية
استقبال القافلة الطبيبة في بنغازي، الأحد 10 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)
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أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، مساء اليوم الأحد، وصول القافلة الطبية التابعة للمركز وفروعه مدينة بنغازي، استعدادًا لتقديم الدعم والمساعدة للجهات المختصة في المنطقة الشرقية في مواجهة أزمة السيول والأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة.

وكان في استقبال القافلة الطبية التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم في بنغازي، مدير فرع المنطقة الشرقية، وذلك «لوضع خطة استجابة سريعة وتقسيم القافلة إلى عدة فرق ومن ثم الانطلاق إلى باقي مدن الشرق لمساعدة الأهالي في مجابهة العاصفة التى تمر بالمنطقة»، وفق ما أعلنه المركز عبر صفحته على «فيسبوك».

العاصفة «دانيال» تصل شرق ليبيا
وضربت المنطقة الشرقية خلال ساعات اليوم الأولى العاصفة «دانيال» قادمة من وسط البحر المتوسط، ووصلت مساء اليوم إلى منطقة الجبل الأخضر التي تشهد أمطارًا غزيرة وسيولًا جارفة أغرقت عدة مناطق مختلفة تحت سفح الجبل وسهل بنغازي.

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وأعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب مساء الخميس الماضي حالة الطوارئ القصوى في شرق ليبيا وشكَّلت لجنة وزارية للتعامل مع الأزمة، وطالبت الجهات المختصة في تلك المناطق بالتأهب استعدادًا للتعامل مع أي طارئ نتيجة العاصمة التي تجتاح المنطقة.

السيول تغرق مناطق شرق ليبيا
وأظهرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غرق عدة مناطق سكنية شرق ليبيا جراء السيول والأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان العديد من الأودية في مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر، مثل قرية بطة وعدة مناطق في محيط مدينة المرج.

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