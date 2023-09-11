الدبيبة: وجهت بتسخير جميع الإمكانات لإغاثة المناطق المتضررة من السيول

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، إنه وجه بتسخير إمكانات أجهزة الدولة جميعها ووزاراتها ومؤسساتها، لإغاثة الأهالي في المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال».

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع طارئ للحكومة، اليوم الإثنين؛ لمناقشة تداعيات الفيضانات والسيول في المنطقة الشرقية، وفق بث مباشر منشور على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

- الدبيبة يوجه بتقديم مساعدات مالية للبلديات المتضررة جراء السيول

- «الحكم المحلي» تنجز إجراءات تخصيص مساعدات مالية لبلديات المنطقة الشرقية المتضررة من السيول

وأضاف الدبيبة: «نعقد هذا الاجتماع العاجل لنستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإغاثة شعبنا من كارثة السيول التي لم يسبق لها مثيل في مدن البيضاء ودرنة والمرج وطبرق والبياضة وبطة، وجميع مدن وقرى جبلنا الأخضر والساحل الشرقي، وصولا إلى بنغازي».

إعلان الحداد

كما أعلن الدبيبة الحداد ثلاثة أيام على ضحايا العاصفة «دانيال»، مشيرا إلى بدء تحويل الأموال لجميع البلديات المتضررة في المنطقة الشرقية.

وتابع: «انطلقت منذ البارحة إلى المنطقة الشرقية قوافل الشركة العامة للكهرباء وهيئة السلامة الوطنية والشركة العامة للمياه والصرف الصحي وشركتي الخدمات العامة بمصراتة وطرابلس ومركز طب الدعم والطوارئ وجهاز الطب العسكري».

وأكمل موجها حديثه إلى أهالي المناطق المتضررة: «لن تمنع الظروف والانقساماتْ المرسومة من الخارج أيدينا لمساعدتكم، ولن نقصر في أداء مهامنا تجاهكم. سنبذل الغالي والنفيس من أجلكم، ومن أجل أبنائنا الذين يطمحون لمستقبل في وطن هادئ».

دول كثيرة تعرض تقديم المعونة

كشف الدبيبة عرض دول كثيرة الدول تقديم المعونة، معقبا: «لكننا نريد حصر الأضرار وتقييم الوضع الآن».

وتابع: «نعتمد على أنفسنا أولا، ثم بعد ذلك سنرد على الدول التي نشكرها على تضامنها، واستعدادها لتقديم المعونة والمساندة، لمواجهة آثار العاصفة».