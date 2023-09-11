«الحكم المحلي» تنجز إجراءات تخصيص مساعدات مالية لبلديات المنطقة الشرقية المتضررة من السيول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الحكم المحلي في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» إنجاز الإجراءات المطلوبة لتخصيص المساعدات المالية الطارئة للبلديات المتضررة من السيول والأمطار في المنطقة الشرقية، وهي جاهزة للتسليم صباح اليوم الإثنين.

وأضافت أن تلك المساعدات تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بـ«توفير كل الإمكانات»، لمساعدة البلديات المتضررة نتيجة حالة الطقس، من عواصف وجريان الأودية والفيضانات والسيول، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الدبيبة يوجه بتوفير مساعدات مالية للبلديات

أمس الأحد، أصدر الدبيبة تعليماته لوزير الحكم المحلي باتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لحصر البلديات المتضررة في المنطقة الشرقية، وتقديم مساعدات مالية لها، لتوفير كل الاحتياجات اللازمة.

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وقال الدبيبة، في مقطع مصور نشرته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»: «عازمون على حصر جميع الأضرار، وتعويض جميع المتضررين جراء السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة»، لافتا إلى أن «ما تشهده المنطقة الشرقية يُعدّ كارثة للوطن، ونتعامل مع الوضع بكل ما أوتينا من إمكانات».

كما وجَّه الدبيبة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بفتح الاتصالات على شبكتي «المدار الجديد» و«ليبيانا» مجانا للمواطنين في المنطقة الشرقية، للتواصل وطلب المساعدة.