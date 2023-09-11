الدبيبة يوجه بتقديم مساعدات مالية للبلديات المتضررة جراء السيول

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، تعليماته لوزير الحكم المحلي باتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لحصر البلديات المتضررة بالمنطقة الشرقية، وتقديم مساعدات مالية لها، لتوفير كل الاحتياجات اللازمة.

وقال الدبيبة، في مقطع مصور نشرته منصة حكومتنا على فيسبوك: «عازمون على حصر جميع الأضرار وتعويض جميع المتضررين جراء السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة»، لافتا إلى أن «ما تشهده المنطقة الشرقية يُعدّ كارثة للوطن، ونتعامل مع الوضع بكل ما أوتينا من إمكانيات».

- الدبيبة يوجه بفتح الاتصالات على شبكتي «المدار الجديد» و«ليبيانا» مجانا بالمنطقة الشرقية

- الدبيبة يوجه بنقل فرق طبية وخدمية مجهزة للمنطقة الشرقية لتقديم الدعم جراء السيول

وأردف: «أعطينا توجيهات واضحة لجميع الوزارات والهيئات وفرق الإنقاذ والمستشفيات لمتابعة الوضع بشكل دقيق في المنطقة الشرقية، وخلال الساعات القادمة سوف تنطلق قوافل الإسعاف والإنقاذ للمنطقة الشرقية لمساعدة المواطنين».

كما وجَّه الدبيبة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بفتح الاتصالات على شبكتي «المدار الجديد» و«ليبيانا» مجانًا للمواطنين بالمنطقة الشرقية للتواصل وطلب المساعدة.