الدبيبة يوجه بفتح الاتصالات على شبكتي «المدار الجديد» و«ليبيانا» مجانا بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بفتح الاتصالات على شبكتي «المدار الجديد» و«ليبيانا» مجانًا للمواطنين بالمنطقة الشرقية للتواصل وطلب المساعدة.

جاء ذلك في منشور، عبر صفحة المكتب الإعلامي للدبيبة على «فيسبوك»، موجّه من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

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وسبق أن وجه الدبيبة بنقل فرق كل من الشركة العامة للكهرباء، وهيئة السلامة الوطنية، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وشركتي الخدمات العامة مصراتة وطرابلس، ومركز طب الدعم والطوارئ، وجهاز الطب العسكري، بكامل آلياتها ومعداتها إلى المنطقة الشرقية لتقديم الدعم اللازم.