الدبيبة يوجه كل أجهزة الدولة للتعامل الفوري والسريع مع السيول بشرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء الأحد، كل أجهزة الدولة للتعامل الفوري والسريع مع أزمة السيول التي تشهدها عدة مناطق في شرق ليبيا منذ الساعات الأولى من اليوم.

وكتب الدبيبة عبر صفحته على «فيسبوك» قائلًا: «وجهت كل أجهزة الدولة ووزاراتها ومؤسساتها؛ للتعامل الفوري والسريع مع السيول الناجمة عن المنخفض الجوي الذي يمر بمدن شرقنا الحبيب». وأضاف «سنبذل كل جهدنا من أجل حماية وإغاثة أهلنا وتخفيف الأضرار التي خلَّفتها هذه السيول والأمطار».

العاصفة «دانيال» تصل شرق ليبيا

وتشهد مناطق بنغازي والجبل الأخضر منذ الساعات الأولى لهذا اليوم موجة من الطقس السيئ إثر وصول العاصفة «دانيال» التي وصلت شرق ليبيا في وقت سابق وتسببت في رياح شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة وصلت حد السيول في عدة مناطق خاصة السهلية منها.

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وأعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الخميس الماضي حالة الطوارئ القصوى في شرق ليبيا وشكَّلت لجنة وزارية للتعامل مع الأزمة، وطالبت الجهات المختصة في تلك المناطق بالتأهب استعدادًا للتعامل مع أي طارئ نتيجة العاصمة التي تجتاح المنطقة.

السيول تغرق مناطق شرق ليبيا

وأظهرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غرق عدة مناطق سكنية شرق ليبيا جراء السيول والأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان العديد من الأودية في مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر، مثل قرية بطة وعدة مناطق في محيط مدينة المرج.

وناشدت مديرية أمن طبرق سكان المناطق المطلة على ساحل المدينة والأودية وأماكن تجمع المياه ضرورة إخلاء منازلهم ومغادرتها في أسرع وقت تفاديًا للغرق جراء تدفق السيول المنهمرة منذ ساعات الصباح الأولى.