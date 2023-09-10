  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة يوجه بنقل فرق طبية وخدمية مجهزة للمنطقة الشرقية لتقديم الدعم جراء السيول

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 سبتمبر 2023, 11:31 مساء
الدبيبة يوجه بنقل فرق طبية وخدمية مجهزة للمنطقة الشرقية لتقديم الدعم جراء السيول
انهيار السور الخلفي لمركز البيضاء الطبي جراء السيول، الأحد 10 سبتمبر 2023. (فيديو)
alwasat radio

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، نقل جميع الفرق الطبية والخدمية للمنطقة الشرقية لتقديم الدعم اللازم والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، جراء الوضع الكارثي الناتج عن السيول والأمطار الغزيرة التي تضرب المنطقة.

وأفاد المكتب الإعلام للدبيبة، في منشور على «فيسبوك»، بأن رئيس الحكومة وجَّه بنقل فرق كل من الشركة العامة للكهرباء، وهيئة السلامة الوطنية، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وشركتي الخدمات العامة مصراتة وطرابلس، ومركز طب الدعم والطوارئ، وجهاز الطب العسكري، بكامل آلياتها ومعداتها إلى المنطقة الشرقية لتقديم الدعم اللازم.

- وصول قافلة تابعة لمركز طب الطوارئ والدعم إلى المنطقة الشرقية
- الدبيبة يوجه كل أجهزة الدولة للتعامل الفوري والسريع مع السيول بشرق ليبيا
- جهاز الإسعاف: فقدان سيارتي إسعاف والوضع في البيضاء وصل إلى «الخط الأحمر» بسبب السيول
- المسماري: فقدان الاتصال بخمسة جنود رفقة آلياتهم أثناء عملية الإنقاذ في البيضاء

وفي وقت سابق اليوم، وجه الدبيبة كل أجهزة الدولة للتعامل الفوري والسريع مع أزمة السيول التي تشهدها عدة مناطق في شرق ليبيا منذ الساعات الأولى من اليوم.

وتشهد شرق ليبيا خاصة بنغازي والجبل الأخضر والبيضاء والمرج موجة من الطقس السيئ، جراء العاصفة «دانيال» التي وصلت شرق ليبيا في وقت سابق وتسببت في رياح شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة وصلت حد السيول في عدة مناطق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء أمتعتهم

طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء أمتعتهم
شاهد في «هنا ليبيا»: ماذا فعلت «دانيال» بسواحل ليبيا؟

شاهد في «هنا ليبيا»: ماذا فعلت «دانيال» بسواحل ليبيا؟
الكرة النسائية الليبية تستعين بالخبرة المصرية.. ومروة حواط تصل طرابلس

الكرة النسائية الليبية تستعين بالخبرة المصرية.. ومروة حواط تصل طرابلس
شاهد.. تتويج ألمانيا بطلا للعالم في كرة السلة للمرة الأولى بفوزها على صربيا

شاهد.. تتويج ألمانيا بطلا للعالم في كرة السلة للمرة الأولى بفوزها على صربيا
«نيويورك تايمز» تكشف رسائل الكرملين لليبيا بعد مقتل قائد «فاغنر»

«نيويورك تايمز» تكشف رسائل الكرملين لليبيا بعد مقتل قائد «فاغنر»
أفراح بالألعاب النارية في الشوارع احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز بعد غياب 23 عاما (صور)

أفراح بالألعاب النارية في الشوارع احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز بعد غياب ...
6 أنواع من البذور تساعدك في إنقاص الوزن.. تعرف على فوائدها

6 أنواع من البذور تساعدك في إنقاص الوزن.. تعرف على فوائدها
مدفيديف عائق ضخم في طريق ديوكوفيتش نحو معانقة التاريخ بنهائي «فلاشينغ ميدوز»

مدفيديف عائق ضخم في طريق ديوكوفيتش نحو معانقة التاريخ بنهائي «فلاشينغ ميدوز»
بعضها للمرة الأولى.. تسريبات تكشف مواصفات «آيفون 15» الجديد

بعضها للمرة الأولى.. تسريبات تكشف مواصفات «آيفون 15» الجديد
ليبيا تتبارى مع الجزائر ومصر أمام الكاميرون في نصف نهائي أفريقية الطائرة.. الإثنين (صور)

ليبيا تتبارى مع الجزائر ومصر أمام الكاميرون في نصف نهائي أفريقية الطائرة.. ...
كاريكاتير حليم - فرنسا في أفريقيا!

كاريكاتير حليم - فرنسا في أفريقيا!
فوز الليبي أحمد الكوم في أفريقية الملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

فوز الليبي أحمد الكوم في أفريقية الملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024
غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس

غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس
شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك

شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك
الاستخبارات الأوكرانية تقدّر عدد الجنود الروس في المناطق المحتلة بـ420 ألفًا

الاستخبارات الأوكرانية تقدّر عدد الجنود الروس في المناطق المحتلة بـ420 ألفًا
في «وسط الخبر» الليلة: حديث عن العاصفة والطقس السيئ.. الاستعدادات والتبعات

في «وسط الخبر» الليلة: حديث عن العاصفة والطقس السيئ.. الاستعدادات والتبعات
حبس 9 متهمين في واقعة تهريب 100 ألف لتر ديزل إلى سفينة راسية قبالة زوارة (فيديو)

حبس 9 متهمين في واقعة تهريب 100 ألف لتر ديزل إلى سفينة راسية قبالة زوارة (فيديو)
الزروق والأسود والزوي: منتخب الطائرة شرف الرياضة الليبية.. وكلمة «شكرا» لا تكفي

الزروق والأسود والزوي: منتخب الطائرة شرف الرياضة الليبية.. وكلمة «شكرا» لا تكفي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عميد بلدية البيضاء يعلن خروج الأوضاع عن السيطرة جراء السيول ويطالب بالتدخل العاجل
عميد بلدية البيضاء يعلن خروج الأوضاع عن السيطرة جراء السيول ...
الدبيبة يوجه بنقل فرق طبية وخدمية مجهزة للمنطقة الشرقية لتقديم الدعم جراء السيول
الدبيبة يوجه بنقل فرق طبية وخدمية مجهزة للمنطقة الشرقية لتقديم ...
سيول جارفة من وادي درنة تهدد المدينة (فيديو)
سيول جارفة من وادي درنة تهدد المدينة (فيديو)
الدبيبة يوجه بفتح الاتصالات على شبكتي «المدار الجديد» و«ليبيانا» مجانا بالمنطقة الشرقية
الدبيبة يوجه بفتح الاتصالات على شبكتي «المدار الجديد» و«ليبيانا» ...
التعليم: السيول تغمر مدارس بالمنطقة الشرقية.. واستغلال أخرى كمراكز إيواء
التعليم: السيول تغمر مدارس بالمنطقة الشرقية.. واستغلال أخرى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
المزيد
الدبيبة: وفاة شخص ومفقودَيْن إثنين جراء السيول بالمنطقة الشرقية
الدبيبة: وفاة شخص ومفقودَيْن إثنين جراء السيول بالمنطقة ......
الدبيبة يوجه بتقديم مساعدات مالية للبلديات المتضررة جراء السيول
الدبيبة يوجه بتقديم مساعدات مالية للبلديات المتضررة جراء ......
ضبط معدات شركة طرق في تاجوراء مسروقة العام 2011
ضبط معدات شركة طرق في تاجوراء مسروقة العام 2011...
التعليم: السيول تغمر مدارس بالمنطقة الشرقية.. واستغلال أخرى كمراكز إيواء
التعليم: السيول تغمر مدارس بالمنطقة الشرقية.. واستغلال أخرى ......
الدبيبة يوجه بفتح الاتصالات على شبكتي «المدار الجديد» و«ليبيانا» مجانا بالمنطقة الشرقية
الدبيبة يوجه بفتح الاتصالات على شبكتي «المدار الجديد» ......
المزيد