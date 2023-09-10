الدبيبة يوجه بنقل فرق طبية وخدمية مجهزة للمنطقة الشرقية لتقديم الدعم جراء السيول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، نقل جميع الفرق الطبية والخدمية للمنطقة الشرقية لتقديم الدعم اللازم والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، جراء الوضع الكارثي الناتج عن السيول والأمطار الغزيرة التي تضرب المنطقة.

وأفاد المكتب الإعلام للدبيبة، في منشور على «فيسبوك»، بأن رئيس الحكومة وجَّه بنقل فرق كل من الشركة العامة للكهرباء، وهيئة السلامة الوطنية، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وشركتي الخدمات العامة مصراتة وطرابلس، ومركز طب الدعم والطوارئ، وجهاز الطب العسكري، بكامل آلياتها ومعداتها إلى المنطقة الشرقية لتقديم الدعم اللازم.

- وصول قافلة تابعة لمركز طب الطوارئ والدعم إلى المنطقة الشرقية

- الدبيبة يوجه كل أجهزة الدولة للتعامل الفوري والسريع مع السيول بشرق ليبيا

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وفي وقت سابق اليوم، وجه الدبيبة كل أجهزة الدولة للتعامل الفوري والسريع مع أزمة السيول التي تشهدها عدة مناطق في شرق ليبيا منذ الساعات الأولى من اليوم.

وتشهد شرق ليبيا خاصة بنغازي والجبل الأخضر والبيضاء والمرج موجة من الطقس السيئ، جراء العاصفة «دانيال» التي وصلت شرق ليبيا في وقت سابق وتسببت في رياح شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة وصلت حد السيول في عدة مناطق.