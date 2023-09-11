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الدبيبة: وفاة شخص ومفقودَيْن إثنين جراء السيول بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 01:10 صباحا
الدبيبة: وفاة شخص ومفقودَيْن إثنين جراء السيول بالمنطقة الشرقية
جانب من آثار السيول التي شهدتها مدينة البيضاء، الأحد 10 سبتمبر 2023. (فيسبوك)
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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، عن وفاة شخص ومفقودَيْن إثنين، جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها المنطقة الشرقية.

وقال الدبيبة، في مقطع مصور نشرته منصة حكومتنا على «فيسبوك»: «وصلتنا تقارير عن وفاة الجاج عثمان بوخويدم، ومفقودَيْن، وطلبنا من جميع المؤسسات ذات العلاقة المسارعة في توجيه المساعدة والدعم الكامل».

- حماد لـ«قناة الوسط»: سيطرنا على 80% من المناطق المتضررة جراء السيول.. وحالة وفاة في «بطة»
- الدبيبة يوجه بفتح الاتصالات على شبكتي «المدار الجديد» و«ليبيانا» مجانا بالمنطقة الشرقية
- الدبيبة يوجه بنقل فرق طبية وخدمية مجهزة للمنطقة الشرقية لتقديم الدعم جراء السيول
- الدبيبة يوجه بتقديم مساعدات مالية للبلديات المتضررة جراء السيول

وفاة والد وكيل وزارة الصحة بحكومة الدبيبة جراء السيول في البيضاء
والجاج عثمان بوخويدم، الذي توفى جراء السيول ببلدية البيضاء، هو والد الدكتور توفيق الدرسي وكيل وزارة الصحة بحكومة الدبيبة، بحسب نعي نشره نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناج، عبر صفحته على «فيسبوك».

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، عن وقوع حالة وفاة في قرية «بطة»، شمال شرق مدينة المرج، شرق ليبيا.  

وسبق أن أعلن الدبيبة عن عدة إجراءات بشان مواجهة تداعيات السيول، من بينها التوجيه بحصر البلديات المتضررة بالمنطقة الشرقية، وتقديم مساعدات مالية لها، بالإضافة إلى نقل فرق كل من الشركة العامة للكهرباء، وهيئة السلامة الوطنية، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وشركتي الخدمات العامة مصراتة وطرابلس، ومركز طب الدعم والطوارئ، وجهاز الطب العسكري، بكامل آلياتها ومعداتها إلى المنطقة الشرقية لتقديم الدعم اللازم.

كما وجَّه الدبيبة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بفتح الاتصالات على شبكتي «المدار الجديد» و«ليبيانا» مجانًا للمواطنين بالمنطقة الشرقية للتواصل وطلب المساعدة.

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