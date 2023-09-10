حماد لـ«قناة الوسط»: سيطرنا على 80% من المناطق المتضررة جراء السيول.. وحالة وفاة في «بطة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، مساء اليوم الأحد، السيطرة على 80% من المناطق المتضررة؛ جراء السيول، خاصة بنغازي والمناطق المجاورة لها، باستثناء ثلاثة مناطق خاصة البيضاء، لكونها قريبة من الأودية، وجرى تحذير المواطنين من التحرك قبل بدء عمليات الإخلاء.

أسامة حماد: حالة وفاة بأطراف المرج جراء السيول

وأضاف حماد، في مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا المساء» على قناة «الوسط» (WTV)، أن حكومته شكلت لجنة للمتابعة السريعة والاستجابة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، حيث تبذل فرق الإنقاذ جهودًا لمساعدة العالقين، مشيرًا إلى وقوع حالة وفاة في قرية «بطة»، شمال شرق مدينة المرج، شرق ليبيا.

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أسامة حماد: من الممكن استخدام الطيران العمودي للسيطرة على الوضع

وتابع: «الظروف منعت جميع الفرق الموجودة في المنطقة الوسطى من الوصول، لكن تغير الاتجاه، ومن الممكن استخدام الطيران العمودي»، لافتا إلى أن بعض البيوت غرقت وجرى إخلاؤها، بالإضافة إلى أن «هناك مشكلة حاليًا في بلدية شحات، وجرى التواصل مع مديرية الأمن، وبدأت فرق الإنقاذ في إخراج المواطنين من بيوتها».

وردا على سؤال حول تركز الجهود على مدينة بنغازي، بينما هناك مناطق أكثر تضررًا، قال أسامة حماد: «التوقعات كانت تقول إن كامل العاصفة في بنغازي، وبالتالي كانت التجهيزات المكثفة في بنغازي وسرت».

أسامة حماد: لدينا الإمكانيات لكن الفرق لا تستطيع الوصول لبعض المناطق

وأردف: «لدينا الإمكانيات، لكن الفرق لا تستطيع الوصول لبعض المناطق، والتضاريس تغلبت علينا»، معتبرًا في الوقت نفسه أن «هذه الكوارث تحدث في جميع البلدان حتى الدول العظمى».

واستكمل رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان: «الآن نفكر في الأرواح، وبعدها حصر الأضرار.. فتحنا جميع الفنادق الموجودة في المناطق التي توقعنا الأزمات فيها، وفرقنا متواجدة في البيضاء الآن».