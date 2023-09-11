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الجزائر تعبِّر عن استعدادها لمساعدة الليبيين للتخفيف من توابع «دانيال»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 11 سبتمبر 2023, 06:31 مساء
الجزائر تعبِّر عن استعدادها لمساعدة الليبيين للتخفيف من توابع «دانيال»
سيارات راكمها سيل وادي درنة على شاطئ البحر، الأثنين 11 سبتمبر 2023. (لقطة مثبتة من فيديو)
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عبّرت الجزائر عن استعدادها لدعم الليبيين، والمساعدة في تخفيف توابع الكارثة الطبيعية التي حلت بمدن شرق البلاد، وذلك بعدما ارتفع عدد ضحايا العاصفة «دانيال» إلى أكثر من 150 قتيلاً.

وتقدمت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان اليوم الإثنين، بـ«التعازي والمواساة لدولة ليبيا حكومة وشعبًا»، مؤكدة «تعاطفها وتضامنها معهم في مواجهة آثار هذه المحنة».

كما أعربت الجزائر، بحسب البيان، عن «كامل استعدادها للوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين، ومدهم بيد الدعم والمساعدة للتخفيف من وطأة وتوابع هذه الكارثة».

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كارثة العاصفة «دانيال»
وبدأت الكارثة منذ الساعات الأولى من يوم أمس الأحد، حين ضربت العاصفة «دانيال»، القادمة من وسط البحر المتوسط، مناطق ومدن الشرق الليبي، واستمرت حتى مساء اليوم نفسه؛ حيث هطلت أمطار غزيرة، وتحولت إلى سيول جارفة تدفقت نحو المناطق المنخفضة والساحلية، وأسفرت عن وفاة 150 شخصًا وفقما نقلت وكالة «فرانس برس» عن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد مسعود.

ورجح مدير مركز البيضاء الطبي، ارتفاع عدد ضحايا العاصفة نظرًا لكثرة البلاغات عن المفقودين. بدوره أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ عن 7 ضحايا كحصيلة أولية وراء فيضانات عاصفة دانيال في مدينة سوسة.

وقال مهندسان يعملان في مجال النفط إن أربعة موانئ نفطية كبرى في ليبيا، هي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة، أُغلقت اعتبارًا من السبت لمدة ثلاثة أيام.

من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: إنها تتابع عن كثب تطورات العاصفة، وستقدم «مساعدات إغاثة عاجلة لدعم جهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني».

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