أمير قطر يعزي المنفي في ضحايا العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

قدم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، تعازيه إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في ضحايا العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا منذ أمس الأحد، وتسببت في سيول عارمة وفيضانات راح ضحيتها عشرات الضحايا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي: إن المنفي تلقى اليوم «برقية تعزية من أمير دولة قطر الشقيقة تميم بن حمد آل ثاني، عبّر فيها عن خالص تعازيه ومواساته للشعب الليبي في ضحايا الفيضانات والسيول التي اجتاحت مناطق شمال شرق ليبيا».

وأضاف المكتب الإعلامي أن أمير قطر أعرب للمنفي «عن بالغ حزنه وأسفه لسقوط الضحايا»، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومواسياً ذوي الضحايا، الذين فقدوا أبناءهم جراء الفيضانات.

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وأعلن كل من المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم، الحداد لمدة ثلاثة أيام في كل أنحاء ليبيا، حدادًا على أرواح المواطنين الذين قضوا جراء الأمطار والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدن شرق البلاد.

وناشد المجلس الرئاسي كل القوى الوطنية لوحدة الصف، وتوحيد كل جهودها لتجاوز هذه الأزمة من أجل سلامة الوطن والمواطنين.