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«يونيسف» ترسل إمدادات حيوية لـ10 آلاف متضرر من السيول في شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 08:46 مساء
«يونيسف» ترسل إمدادات حيوية لـ10 آلاف متضرر من السيول في شرق ليبيا
جانب من الإمدادات المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة لمناطق شرق ليبيا، الإثنين 11 سبتمبر 2023 (صفحة يونيسف على فيسبوك)
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» إمدادات تتضمن أطقم النظافة والإمدادات الطبية الحيوية لـ10 آلاف شخص متضرر من السيول في شرق ليبيا.

وقالت المنظمة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها وفرت أيضًا أطقم ملابس أساسية لـ500 طفل، لمواجهة الآثار الناجمة عن العاصفة «دانيال»، مشددة على أنها ملتزمة بتقديم المساعدة العاجلة للسكان بالشرق.

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وسبق أن وجَّه رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة، وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، لمواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «وام».

وأطلق مواطنون من مدن شرق ليبيا نداءات للتدخل العاجل، للمساعدة في مواجهة كارثة إنسانية جراء عاصفة «دانيال» التي بدأت أمس الأحد، مصحوبة بأمطار وسيول جارفة، أودت بحياة العشرات، وشردت الآلاف، وغمرت مناطق بأسرها، حتى باتت مدينة سوسة غارقة بكاملها تحت الماء، وأصبحت درنة «مدينة منكوبة»، وحاصرت المياه أهالي مدن البيضاء، ودرنة، والمرج، وطبرق، وتاكنس، والبياضة.

جانب من الإمدادات المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة لمناطق شرق ليبيا، الإثنين 11 سبتمبر 2023 (صفحة يونيسف على فيسبوك)
جانب من الإمدادات المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة لمناطق شرق ليبيا، الإثنين 11 سبتمبر 2023 (صفحة يونيسف على فيسبوك)
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