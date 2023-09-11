السفارة الأميركية: مطلعون على عمل الأطراف الليبية معًا للاستجابة للكارثة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا متابعتها للكارثة التي خلفتها العاصفة «دانيال» التي تجتاح مناطق شرق ليبيا منذ أمس الأحد، واطلاعها على عمل السلطات الليبية من كل الأطراف معًا من أجل الاستجابة للأزمة.

تضامن أميركي

وقالت السفارة الأميركية في تدوينة نشرتها عبر حسابها على منصة «إكس» مساء اليوم الإثنين، «قلوبنا مع الذين طالتهم الفيضانات الكارثية في المدن الشرقية من ليبيا بما في ذلك درنة والبيضاء وشحات وخاصة مع أولئك الذين فقدوا أحبتهم».

وأضافت السفارة الأميركية «نحن نتابع الوضع عن كثب وعلى اطلاع على تقارير تفيد بأن السلطات الليبية من كل الأطراف تعمل معًا على استجابة طارئة» للتعامل مع أزمة الفيضانات والسيول شرق ليبيا.

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وتشهد مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر منذ أمس الأحد سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء عاصفة «دانيال» التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

جهود للتعامل مع أزمة العاصفة «دانيال»

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تجنيد 6 آلاف شرطي للدعم والمساندة، وتقديم عشرات الآليات، و61 مليون دينار للبلديات كمساعدات عاجلة للتعامل مع الأزمة، فيما شكلت الحكومة المكلفة من مجلس النواب لجانًا للمتابعة الميدانية، ودعم البلديات في مواجهة الأزمة.

كما أعلنت المُنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت غانيون، أنها «كلفت فريق الاستجابة للطوارئ بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء في الشرق الليبي».