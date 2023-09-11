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جهاز الإسعاف والطوارئ: 23 ضحية للفيضان في مدينة البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 06:23 مساء
جهاز الإسعاف والطوارئ: 23 ضحية للفيضان في مدينة البيضاء
آثار الفيضانات التي شهدتها مدينة البيضاء جراء العاصفة «دانيال»، الإثنين 11 سبتمبر 2023. (الإنترنت)
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أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، مساء اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة البيضاء إلى «23 ضحية»، منوهًا إلى أنه لم يجر احتساب عدد المفقودين حتى الآن.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ عبر صفحته على «فيسبوك»: «للأسف الشديد الحصيلة الأولية لضحايا مدينة البيضاء بلغت 23 ضحية للفيضان، ولم يتم احتساب عدد المفقودين حتى هذه اللحظة».

فيضانات تجتاح شرق ليبيا
وتشهد مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر منذ أمس الأحد سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء عاصفة «دانيال» التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

- أسامة حماد إلى قناة الوسط: الوضع في درنة كارثي.. عدد الضحايا تجاوز الألفين وعدد المفقودين كبير جدًا

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وكذلك الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم، الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الرايات بجميع الجهات العامة والخاصة، حدادًا على ضحايا الفيضانات والسيول التي تجتاح مناطق شرق ليبيا لليوم الثاني على التوالي.

حماد يتحدث عن آلاف المفقودين
وأكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، أن الوضع في مدينة درنة «كارثي»، منوهًا إلى أن عدد الضحايا جراء الفيضانات التي تجتاح المنطقة منذ أمس الأحد «تجاوز الألفين وعدد المفقودين كبير جدًا».

وأضاف حماد في مداخلة مع قناة «الوسط» «WTV» اليوم الإثنين، «المفقودون بالآلاف، أحياء كاملة في درنة اختفت بسكانها وراحت مع البحر».

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