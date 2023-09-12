حفتر يشكر دولا عربية قدمت مساعدات عاجلة لمواجهة آثار السيول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن القائد العام لقوات «القيادة العامة»، المشير خليفة حفتر، عن توفير مصر والإمارات وتونس والأردن مساعدات عاجلة لمواجهة آثار السيول التي ضربت المنطقة الشرقية، متقدمًا بالشكر لهذه الدول على استجابتهم السريعة.

وقال حفتر، في كلمة مساء اليوم الإثنين، إن الإمارات العربية المتحدة أرسلت مساعدات إغاثية وفرق إنقاذ وصلت مبكراً وبدأت فعليًا المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى إرسال مصر فرق إنقاذ وأطباء، كما وجه ملك الأردن عبد الله الثاني بإرسال مساعدات عاجلة.

- تركيا تعلن إرسال فريق إنقاذ وتدخل طبي إلى شرق ليبيا

- رئيس الإمارات يوجه بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق إنقاذ إلى ليبيا

- بالصور.. حفتر يطلع على آخر الاستعدادات للعاصفة «دانيال»

وأضاف أن الرئيس التونسي قيس سعيد أذن بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية للمساهمة في مواجهة الآثار الناجمة عن هذه الفيضانات وتعزيز جهود البحث والإنقاذ، لافتا إلى عديد الدول الأخرى أبدت استعدادها لإرسال المعدات الطبية وفرق الإنقاذ والمساندة.

واختتم حفتر كلمته: «باسم الشعب الليبي نتقدم لإخوتنا وأشقائنا في هذه الدول العربية بالشكر على هذه المواقف النبيلة، وعلى استجابتهم السريعة وتقديمهم للدعم والعون والمساعدة لأشقائهم في ليبيا».