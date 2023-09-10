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بالصور.. حفتر يطلع على آخر الاستعدادات للعاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 سبتمبر 2023, 08:38 صباحا
بالصور.. حفتر يطلع على آخر الاستعدادات للعاصفة «دانيال»
من اجتماع حفتر مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، وعدد من الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية، 10 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
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عقد القائد العام لقوات «القيادة العامة»، المُشير خليفة حفتر، اجتماعاً طارئاً مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، وعدد من الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية، للاطلاع على آخر أعمال اللجنة العليا للطوارئ، واستعداداتها للعاصفة المتوسطية «دانيال»، المُترقب وصولها اليوم الأحد للسواحل الليبية، وفق بيان «القيادة العامة» فجر اليوم الأحد. 

وأصدر حفتر، السبت، تعليماته برفع درجة الاستعداد والجاهزية للقصوى في الوحدات العسكرية جميعها، لمواجهة العواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة. وقال الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري في بيان: «تعليمات المشير حفتر شملت كذلك اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل تيسير عمليات الإنقاذ والحماية في المناطق التي تتعرض لهذه التقلبات الجوية المرتقبة». 

طوارئ في المنطقة الشرقية
وفي حين تستمر التوقعات بهطول أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية نتيجة تأثر البلاد بالعاصفة «دانيال»، أعلنت بلدية بنغازي فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في المدينة ابتداء من الثامنة مساء السبت إلى الإثنين، وإخلاء المناطق، وغلق المحال التجارية المجاورة للساحل الليبي، والمناطق المنخفضة التي تقع بالقرب من الوديان، وذلك على خلفية مرور «دانيال» بالقرب من حدود المدينة.

كما قرر المجلس البلدي بدرنة فرض حظر تجول من العاشرة مساء أمس السبت إلى حين استقرار الأحوال الجوية، وإخلاء محلة الجبيلة ومحلة البلاد والمناطقة المجاورة للبحر، حفاظا على الأرواح من سوء الأحوال الجوية. بينما دعا الهلال الأحمر الليبي سكان المناطق المطلة على البحر في درنة إلى مغادرة منازلهم، تحسبا للعاصفة، وذلك عبر سيارات إسعاف جابت شوارع تلك المناطق.

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ودفعت حالة الطقس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، إلى إعلان عطلة طارئة اليوم الأحد وغدا الإثنين بكل الهيئات والمؤسسات العامة، والمؤسسات التعليمية جميعها وبمختلف مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة في شرق ليبيا.

ووجهت اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة «المؤسسات الصحية جميعها، وجهاز الإسعاف والطوارئ، وهيئة السلامة المدنية برفع حالة الطوارئ القصوى، والبقاء بكامل أعضائها على رأس أعمالهم طيلة الأيام الثلاثة القادمة؛ تحسبا لحصول أية تداعيات نتيجة الأحوال الجوية».

من اجتماع حفتر مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، وعدد من الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية، 10 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
من اجتماع حفتر مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، وعدد من الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية، 10 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
من اجتماع حفتر مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، وعدد من الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية، 10 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
من اجتماع حفتر مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، وعدد من الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية، 10 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
من اجتماع حفتر مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، وعدد من الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية، 10 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
من اجتماع حفتر مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، وعدد من الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية، 10 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
من اجتماع حفتر مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، وعدد من الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية، 10 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
من اجتماع حفتر مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، وعدد من الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية، 10 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
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