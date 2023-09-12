تركيا تعلن إرسال فريق إنقاذ وتدخل طبي إلى شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الإثنين، إرسال فريق بحث وإنقاذ وتدخل طبي إلى شرق ليبيا، للمساعدة في مواجهة أثار كارثة العاصفة «دانيال».

وقال الوزير عبر حسابه في موقع «إكس»: «نرسل فريقا ومعدات إلى منطقة السيول التي أثرت على آلاف الأشخاص في ليبيا».

وأكد استكمال تجهيز المواد الطبية والأجهزة والأدوية، مضيفًا: «ينطلق فريق بحث وإنقاذ وتدخل طبي وطني مكون من 11 فردًا الليلة، وننقل للشعب الليبي تمنياتنا لهم بالسلامة».

- السيسي يؤكد تضامن مصر مع الليبيين في كارثة «دانيال»

- رئيس الإمارات يوجه بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق إنقاذ إلى ليبيا

وشهدت مدن شرق ليبيا كارثة إنسانية جراء عاصفة «دانيال»، المصحوبة بأمطار وسيول جارفة، أودت بحياة العشرات، وشردت الآلاف، وغمرت مناطق بأسرها، حتى باتت مدينة سوسة غارقة بكاملها تحت الماء، وأصبحت درنة «مدينة منكوبة»، وحاصرت المياه أهالي مدن البيضاء، ودرنة، والمرج، وطبرق، وتاكنس، والبياضة.