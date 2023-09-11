المنفي يدعو إلى تشكيل لجان لتقديم مساعدات إلى المتضررين من السيول

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى تشكيل لجان فرعية من كل الجهات، لتقديم المساعدات إلى المتضررين من السيول في المنطقة الشرقية، التي تسببت فيها العاصفة «دانيال».



جاء ذلك خلال حضوره الاجتماع الطارئ لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الإثنين، رفقة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، والذي خصص لمناقشة تداعيات العاصفة في المناطق والمدن شرق ليبيا، وفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

المنفي يعزي أسر الضحايا

قدم المنفي تعازيه لأسر وذوي الضحايا الذين قضوا نحبهم في المرج، والجبل الأخضر، ودرنة، والمناطق المحيطة بها، متمنيًا عودة وسلامة المفقودين الذين قطع بهم الاتصال منذ ليلة أمس.

ووجه الوزارات والجهات المسؤولة كافة بضرورة التحرك الفوري، وتقديم كل أنواع الدعم اللازم للخروج من الأزمة، والتواصل مع البلديات المنكوبة، وتسهيل خروج العالقين، والاهتمام بهم. كما دعا إلى تسليم أموال المساعدات من وزارة الحكم المحلي للبلديات المتضررة بشكل مباشر.

حصيلة الوفيات

كشفت حصيلة أولية صادرة عن مركز البيضاء الطبي وجهاز الإسعاف والطوارئ وفاة 19 شخصًا جراء السيول في سوسة، والبيضاء، وشحات.

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وفي حين نقلت وكالة «فرانس برس» عن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد مسعود قوله إن «150 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم جراء الفيضانات والسيول التي خلفها إعصار دانيال في درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، غير الأضرار المادية الضخمة التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة».