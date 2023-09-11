فرانس برس: وفاة 150 جراء السيول في شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «فرانس برس» عن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد مسعود، القول إن «150 شخصا على الأقل لقوا مصرعم جراء الفيضانات والسيول التي خلفتها العاصفة دانيال في درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، غير الأضرار المادية الضخمة التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة».

وأعلنت «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» والحكومة المكلفة من مجلس النواب الحداد ثلاثة أيام على ضحايا العاصفة «دانيال».

وتوفي 12 شخصا في البيضاء، وفق حصيلة أولية أعلنها مركز البيضاء الطبي. بينما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الإثنين، وفاة سبعة أشخاص بسوسة في حصيلة أولية، بينهم ثلاث نساء، جراء السيول التي تعرضت لها المدينة.