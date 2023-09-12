مراسل «قناة الوسط»: فرق طبية من طرابلس تصل مطار الأبرق

القاهرة - بوابة الوسط

قال مراسل قناة «قناة الوسط» (Wtv) إن فرقا طبية وصلت مطار الأبرق صباح اليوم الثلاثاء من العاصمة طرابلس، وذلك على متن طائرات جهاز الإسعاف الطائر.

وأوضح المراسل أنه من المنتظر وصول طائرة عمودية أخرى من العاصمة تحمل طواقم طبية أجنبية.

إعلان مناطق شرق ليبيا «منكوبة»

وشهدت مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر مساء الأحد الماضي سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء عاصفة «دانيال» التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

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أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مناطق برقة شرق ليبيا «منكوبة»، مطالبًا «الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم الدعم للمناطق المنكوبة في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا، والمساعدة في إنقاذ الناجين، وتأمين الإمدادات الضرورية».

فرق طبية من طرابلس لدى صولهم مطار الأبرق، 12 سبتمبر 2023. (قناة الوسط)

فرق طبية من طرابلس لدى صولهم مطار الأبرق، 12 سبتمبر 2023. (قناة الوسط)