شاهد في «تغطية خاصة»: العالم يبكي درنة.. وليبيا تبكي نفسها!!

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل قناة الوسط (Wtv)، اليوم الأربعاء، تغطيتها الخاصة لتداعيات العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا وخلَّفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات بمناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر خصوصًا مدينة درنة التي أغرقتها السيول وتسببت في مقتل وإصابة وفقدان المئات من المواطنين.

وتستمر أعمال البحث والإنقاذ في المدينة المنكوبة بعدما تعززت بوصول فرق فنية متخصصة ومساعدات من تركيا ومصر والجزائر وتونس وقطر والإمارات والكويت وإسبانيا ومالطا، كما وعدت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بحشد الدعم اللازم لعمليات البحث والإنقاذ، في حين تتواصل عمليات حصر الخسائر والضحايا من قبل السلطات الليبية.

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كما يستمر وصول قوافل الإغاثة المقدمة من الليبيين في مناطق غرب وجنوب البلاد لليوم الثالث إلى شرق ليبيا لتقديم الدعم الطبي والمساندة إلى أهالي وسكان مدينة درنة والمناطق المنكوبة جراء العاصفة المتوسطية «دانيال»، وتتواصل عمليات دفن جثامين القتلى الذين قضوا جراء الكارثة الطبيعية من قبل متطوعي الهلال الأحمر والمواطنين من درنة وخارجها.