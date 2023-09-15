جرفتها «دانيال».. الصليب الأحمر الدولي يحذر فرق الإنقاذ من مخلفات الحرب في درنة

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إمكان تعرض فرق الإنقاذ في مدينة درنة إلى أضرار بسبب مخلفات الحرب التي جرفتها السيول، وأصبحت تنتشر في جميع المناطق المغمورة بالمياه.
وقال مسؤول في اللجنة، إريك تولفسن، في تدوينة عبر حسابه بموقع «إكس»، إن الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال» أسهمت في نقل «ذخائر غير منفجرة إلى مناطق كانت خالية من التلوث سابقا»، حسب وكالة «فرانس برس».
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وأضاف تولفسن: «هذا الأمر يعرض الناجين والمسؤولين عن المساعدات الإنسانية لأخطار أكبر».
إحصائية ضحايا «دانيال»
وتفيد آخر إحصائية للهلال الأحمر الليبي بأن عدد الوفيات جراء «دانيال» حتى الآن يصل إلى 5200 شخص، بالإضافة سبعة آلاف مصاب، ومثلهم عالقون، و11 ألف مفقود. في حين نزح نحو 30 ألف شخص إلى مناطق أخرى.
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