شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. ياسمين الزاهرة برائحة الموت

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل قناة «الوسط» (Wtv)، مساء اليوم الخميس، تغطيتها الخاصة لتطورات إعصار «دانيال» الذي ضرب المنطقة الشرقية، مخلفًا خسائر بشرية ومادية هائلة، بالتزامن مع استمرار جهود البحث والإنقاذ وتزايد أعداد الضحايا.

وتركز حلقة هذا المساء من التغطية الخاصة على آخر المستجدات ميدانيًا، والتصريحات الصادرة عن المسؤولين بشأن جهود البحث والإنقاذ ومساعدة المتضررين، في وقت لم تنقطع نداءات الاستغاثة من درنة ومدن الجبل الأخضر لتدارك آثار الكارثة.

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وبالإضافة إلى التغطية الخبرية، تواصل التغطية النقاش مع المختصين والمتابعين للشأن العام حول تداعيات الكارثة ومسؤولية الأطراف المعنية عن تفاقمها، خاصة مع الحديث عن تحذيرات سابقة بشأن تهالك سد درنة وتجاهل الحكومات المتعاقبة للأمر، إلى أن وقعت الكارثة.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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