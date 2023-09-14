«الشاشة وحدة».. استديو بث موحد للقنوات الليبية دعمًا للمنكوبين غدًا

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت قنوات فضائية ليبية مبادرة للبث التليفزيوني المُوحَّد، عقب صلاة الجمعة غدًا 15 سبتمبر، وذلك للمساهمة في الحملة الشعبية لمساعدة المنكوبين، جراء العاصفة «دانيال» التي ضربت المنطقة الشرقية.

يشارك في البث الموحد قنوات: «الوسط» (Wtv)، «الوطنية»، «ليبيا الأحرار»، «المسار»، «شبكة سلام»، «منصة حكومتنا»، «ليبيا الرسمية»، «ليبيا الرياضية»، «ليبيا الجديدة»، «فبراير».

- إطلاق حملة لجمع التبرعات ببني وليد لدعم المتضررين من «دانيال»

- بلدية أوجلة تطلق حملة إغاثة عاجلة لمساعدة المتضررين جراء السيول

- مدير مركز البيضاء الطبي يطالب بحملة تطعيمات عاجلة للسكان وفرق الإنقاذ

وتأتي المبادرة تحت عنوان «الشاشة وحدة مع صرخة شعب»؛ حيث يستمر الاستديو المُوحَّد لمدة 7 ساعات، ويجرى التدوير بين المُقدِّمين، وهم: إيمان الوحيشي، محمد الهونين، محمد حديد، نبيل دخيل، وصال عتيق.

وتسببت العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا، يومي الأحد والإثنين الماضيين، في دمار واسع على مستوى البنية التحتية، وخلفت موجة نزوح كبيرة. كما تفيد آخر إحصائية للهلال الأحمر الليبي، بأن عدد الوفيات يصل حتى الآن إلى 5200 شخص، بالإضافة إلى سبعة آلاف مصاب، ومثلهم عالقون، و11 ألف مفقود، في حين نزح نحو 30 ألف شخص إلى مناطق أخرى.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على «فيسبوك»