بلدية أوجلة تطلق حملة إغاثة عاجلة لمساعدة المتضررين جراء السيول

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي

أطلقت بلدية أوجلة حملة إغاثية عاجلة لتوزيع المساعدات الضرورية على المتضررين بمناطق وقوع العاصفة في مدن شرق ليبيا، خاصة مدينة درنة «المنكوبة».

جاء ذلك بالتنسيق بين بلدية أوجلة وأهالي وسكان وشباب ومكونات اجتماعية وإدارية بالمدينة، وذلك ضمن جهودها الإغاثية للمتضررين من العاصفة التي ضربت مدن الجبل الأخضر.

وقال مفتاح الفرجاني أحد منسقي الحملة: «إن بلدية أوجلة رصدت تبعات العاصفة التي ضربت مناطق في الجبل الأخضر، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا، وهُدمت المنازل، وشُردت أسر كثيرة».

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10 شحنات تحمل مساعدات من أوجلة إلى المتضررين جراء السيول

وأضاف أن مدينة أوجلة جهزت 10 شحنات ستنطلق فجر اليوم محملة بالتمور والمواد الغذائية والملابس والأموال والإسعافات الأولية والأدوية والبطاطين من المساعدات العاجلة التي سيتم نقلها للمصابين والمتضررين في المدن التي طالتها العاصفة.

يشار إلى أن مدينة أوجلة ومدن الواحات المجاورة لها، شهدت عاصفة ترابية اليوم الإثنين، أدت الى حجب الرؤية ومنع السفر من وإلى الواحات، إلى جانب تذبذب الاتصالات وانقطاع الكهرباء عن بعض الأحياء.

جانب من المساعدات المقدمة من أهالي بلدية أوجلة للمتضررين جراء السيول، الإثنين 11 سبتمبر 2023 (الإنترنت)

جانب من المساعدات المقدمة من أهالي بلدية أوجلة للمتضررين جراء السيول، الإثنين 11 سبتمبر 2023 (الإنترنت)

جانب من المساعدات المقدمة من أهالي بلدية أوجلة للمتضررين جراء السيول، الإثنين 11 سبتمبر 2023 (الإنترنت)

جانب من المساعدات المقدمة من أهالي بلدية أوجلة للمتضررين جراء السيول، الإثنين 11 سبتمبر 2023 (الإنترنت)

جانب من المساعدات المقدمة من أهالي بلدية أوجلة للمتضررين جراء السيول، الإثنين 11 سبتمبر 2023 (الإنترنت)