عاصفة ترابية تضرب مناطق الواحات (صور)

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي

ضربت، مساء اليوم الإثنين، عاصفة ترابية هي الأقوى هذا العام مدن الواحات: «جالو، أوجلة، أجخرة»، وأدت إلى حجب الرؤية، ومنع السفر من وإلى المنطقة، إلى جانب تذبذب في الاتصالات وانقطاع الكهرباء عن بعض الأحياء.

وقال إبراهيم سلطان العضو في مؤسسة «رؤية» المهتمة بشؤون المناخ، إن العاصفة تسببت في سقوط بعض أشجار النخيل وانعدام الرؤية الأفقية بشكل كبير، حيت بلغت سرعة الرياح في بعض الأحيان 45km/h.

- العاصفة «دانيال» توحد ليبيا لمواجهة الكارثة: درنة «منكوبة».. وسوسة «تحت المياه».. والبيضاء «خارج السيطرة»

وأضاف سلطان أن العاصفة بدأت عند الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر إلى وقت متأخر من الليل وتعتبر هي الأقوى هذا العام.

وشهدت المنطقة تساقطًا محدودًا للأمطار استمر لوقت قصير، قبل أن تعود إليها الرياح القوية المحملة بالرمال والأتربة مجددًا.

أثار العاصفة الترابية التي ضربت مناطق الواحات، الإثنين 11 سبتمبر 2023 (صورة متداولة على فيسبوك)

أثار العاصفة الترابية التي ضربت مناطق الواحات، الإثنين 11 سبتمبر 2023 (صورة متداولة على فيسبوك)

أثار العاصفة الترابية التي ضربت مناطق الواحات، الإثنين 11 سبتمبر 2023 (صورة متداولة على فيسبوك)