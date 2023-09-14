مدير مركز البيضاء الطبي يطالب بحملة تطعيمات عاجلة للسكان وفرق الإنقاذ

القاهرة - بوابة الوسط

طالب مدير مركز البيضاء الطبي رئيس لجنة الطوارئ الصحية بالبلدية عبدالرحيم مازق، اليوم الخميس، بضرورة البدء في حملة تطعيمات عاجلة لكل من فرق وأطقم الإنقاذ والسكان بالمنطقة المنكوبة شرق ليبيا، محذرًا من كارثة بيئية أشد وطأة مما حدث في المناطق جراء العاصفة «دانيال».

ونبه مازق في بيان مصور بثه مركز البيضاء الطبي عبر صفحته على «فيسبوك» إلى أن المنطقة أصبحت مقبلة على «كارثة بيئية أشد ضررًا على السكان نتيجة انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة تحلل الجثث في المياه بالشوارع والمناطق المغلقة والتي لم تستطع فرق الإنقاذ الوصول إليها بعد».

نوعان من المخاطر الصحية بسبب «دانيال»

وأوضح مازق أن هذه المخاطر تتمثل في «الأمراض المنقولة عن تحلل الجثث، والأمراض المنقولة نتيجة تلوث المياه»، موصيًا «وبشكل عاجل بتوفير تطعيمات لفرق الإنقاذ المحلية»، وكذلك «توفير تطعيمات لسكان المناطق المنكوبة سواء كبار السن أو الرجال والنساء والأطفال».

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كما أوصى مازق بضرورة «استخدام مياه الشرب المعلبة» بعدما حذر من شرب المياه من مصادر المدينة السابقة «نظرًا لتلوثها» جراء العاصفة «دانيال» التي اجتاحت المنطقة خلال الأسبوع الجاري.

مناشدة دولية بسبب المخاطر الصحية

وناشد مدير مركز البيضاء الطبي في ختام البيان، الحكومات والمنظمات الدولية المتخصصة «وبشكل عاجل بتوفير التطعيمات المطلوبة، وتنفيذ هذه التوصيات، وأخذ الموضوع على محمل الجد لأن الوضع أصبح خطيرًا ولا يحتمل التأجيل».

واجتاحت مناطق شرق ليبيا، يومي الأحد والإثنين، سيول غزيرة وفيضانات تسببت في مقتل وإصابة وفقدان ونزوح الآلاف، وخلفت أضرارًا ضخمة في البنية التحتية في مدن درنة، والبيضاء، وسوسة، وشحات، والمرج، وقرى وبلدات تاكنس، وبطة، والمخيلي، وغيرها بالمنطقة.