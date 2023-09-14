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الأمم المتحدة: كان بالإمكان تفادي وقوع معظم القتلى جراء «دانيال» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 سبتمبر 2023, 12:00 مساء
الأمم المتحدة: كان بالإمكان تفادي وقوع معظم القتلى جراء «دانيال» في ليبيا
مروحية تابعة لـ«القيادة العامة» تحلق فوق المناطق المنكوبة بمدينة درنة، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023. (شعبة الإعلام الحربي)
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أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، الخميس، أنه «كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا» جراء الفيضانات التي خلفتها العاصفة المتوسطة المدمرة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي منذ الأحد الماضي.

وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «كان بالإمكان إصدار إنذارات، لكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكنا تفادينا معظم الخسائر البشرية»، مشيرا إلى «قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتسببت العاصفة «دانيال»، التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا الأحد والإثنين الماضيين، في دمار واسع على مستوى البنية التحتية، وخلّفت موجة نزوح كبيرة.

10 آلاف مفقود جراء «دانيال» في ليبيا
وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الثلاثاء الماضي، إن عدد المفقودين جراء السيول والفيضانات التي شهدتها ليبيا وصل إلى «10 آلاف شخص» حتى الآن، متوقعا ارتفاع حصيلة القتلي «بشكل هائل».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المسؤول في المنظمة، طارق رمضان، قوله للصحفيين في جنيف خلال اتصال عبر الفيديو من تونس: «حصيلة القتلى ضخمة، وقد تصل إلى الآلاف. نؤكد من مصادرنا المستقلة للمعلومات أن عدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن».

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