الطرمال تبحث مع ممثلين عن منظمة العمل إقامة برامج لتطوير الكوادر النسائية

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حورية الطرمال مع ممثلين عن منظمة العمل الدولية التعاون لإقامة برامج ومشاريع وورش عمل لتطوير الكوادر النسائية في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الثلاثاء، لمناقشة توفير فرص أكبر للمرأة الليبية تعزز من خلالها دورها داخل سوق العمل، وتذليل الصعوبات التي تواجههن في مختلف المجالات، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

الطرمال تشارك في مؤتمر المرأة في الإسلام

ويوم الجمعة الماضي، شاركت الطرمال في فعاليات «المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام»، الذي أقيم تحت رعاية العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز.

- الطرمال تشارك في المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام بجدة

وسلط المؤتمر الضوء على نجاحات المرأة المسلمة، وإبراز دورها وإسهامها في التنمية، ورد على الشبهات والمغالطات التي تنتقص من حقوقها.