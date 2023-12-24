الدبيبة: العبور نحو الانتخابات الناجحة يمر عبر الدستور

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن «العبور نحو الانتخابات الناجحة يمر عبر الدستور»، ورأى أن ليبيا «اليوم بحاجة لدستور دائم يؤسِّس لعملية سياسية عادلة وواضحة».

وهنأ الدبيبة في مستهل كلمته خلال مشاركته في احتفالية الذكرى 72 لعيد استقلال ليبيا، المقامة ضمن أيام طرابلس الإعلامية، مساء اليوم الأحد، الشعب الليبي بذكرى استقلال البلاد، داعيًا إلى إبقاء راية الاستقلال «عالية غالية ومظلة للمصالحة والوئام والسلام».

ورأى الدبيبة أن يوم استقلال ليبيا «يجسِّد انتصارًا وطنيًا لكل الليبيين ويذكِّرنا ببطولات الأجداد والآباء الذين كافحوا وناضلوا وجاهدوا وسقوا بدمائهم الطاهرة تراب ليبيا العزيزة إيمانًا بقضيتهم العادلة في الحرية والاستقلال. نحن امتداد لهذا التاريخ العظيم الذي يضع على كاهلنا أمانة ثقيلة هي أمانة هذا الوطن».

وضع ليبيا

وأوضح الدبيبة أن ذلك النضال «تُوِّج ببناء دولة دستورية ناشئة في سنة 1951، ونحن اليوم أمام اختبار عظيم اختبار آخر من أجل تعزيز هذا الاستقلال والانتقال إلى الدولة مرة أخرى دولة الدستور والقانون».

- انطلاق احتفالات الذكرى 72 لاستقلال ليبيا وفعاليات عاصمة الثقافة الإسلامية في بنغازي

- الدبيبة يفتتح المجمع الإداري ومقر دائرة توزيع الكهرباء الجديد في بني وليد

- في ذكرى استقلال ليبيا.. تكالة يؤكد تبنى مجلس الدولة سياسة «الباب المفتوح» (فيديو)

وتحدث الدبيبة خلال كلمته عن وضع ليبيا ديموغرافيًا وجغرافيًا وسياسيًا، مشيرًا إلى أن ليبيا تتوسع «المشرق العربي وغربه، وبوابة أفريقيا المطلة على البحر الأبيض والواجهة التي تقابل سواحل أوروبا الجنوبية، وحدة واحدة يجمعها دين واحد تعيش بتعاليمه السمحاء وهو إسلامنا العزيز دون إفراط ولا تفريط وترتكز على قاعدة واحدة من القيم والأخلاق عنوانها العطاء والبذل والفزعة».

وأكد الدبيبة أن الليبيين في كل مناسبة وامتحان كانوا يثبتون كل هذه المعاني القيمة «ففي وقت النضال هم المناضلون الباذلون وفي وقت السياسة هم أصل السياسة وأساسها وفي وقت البناء والاستقرار هم حجر الزاوية في وركنه السديد»، لافتًا إلى أن وحدة البلاد هي الصخرة التي تحطمت عليها كل المؤامرات.

ونبه الدبيبة إلى أن ليبيا «اليوم أمام اختبار عظيم من أجل تعزيز الاستقلال الذي تحقق من 72 عامًا والانتقال مرة أخرى إلى دولة الدستور والقانون»، مشددًا على حاجة البلاد اليوم إلى «دستور دائم يعكس هذه القيم ويؤسس لعملية سياسية عادلة وواضحة».

العبور نحو الانتخابات يمر عبر الدستور

وبيَّن الدبيبة حاجة ليبيا «اليوم لنفس الدستور الذي أنجزه الآباء المؤسسون قبل سبعة عقود، فالعبور نحو الانتخابات الناجحة التي تقودنا إلى الاستقرار يمر عبر هذا الدستور، تلك الغاية التي تمثل إرادة ما يقرب من ثلاثة ملايين ليبي تسلموا بطاقاتهم الانتخابية وهم اليوم ينتظرون إنجاز الأساس الدستوري المتين والقوانين العادلة القابلة للتطبيق من أجل إنهاء جميع المراحل الانتقالية».

وأكد الدبيبة أن «إرادة الشعب واضحة الدستور والانتخابات ولا شيء غير الدستور والانتخابات إذ لا يمكن أن نغفل هؤلاء الملايين الذين عبروا فعلا عن رغبتهم في التغيير من أجل مجموعة قليلة تصادر رغبة الليبيين الذين يسعون إلى الانتخابات».

وذكر الدبيبة في كلمته بكلمة ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي التي قالها لليبيين «إن المحافظة على الاستقرار أصعب من نيله»، معتبرًا أن «المحافظة على الاستقرار أصعب من الوصول إليه»، داعيًا الليبيين إلى عدم التفريط في هذا الاستقرار.

مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط ———————

■ جريدة «الوسط»: الشروط المسبقة تعصف بـ«طاولة باتيلي الخماسية»

■ البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل

■ خاص لـ«الوسط».. ليبيا تتقدم بدعوى ضد «إسرائيل» في محكمة العدل الدولية

■ مجلة تابعة لـ«أفريكوم» تثير قضية صراع «الميليشيات» الليبية على السلطة

■ تقرير فرنسي: خطط أميركية لتقويض «فاغنر» في ليبيا ومالي والنيجر

■ الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية

■ مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا

■ 75 يومًا على احتجاز البعجة ورفيقيه في بنغازي دون تهم رسمية

■ معهد ألماني يرصد.. كيف استحوذت المجموعات المسلحة على الدولة في ليبيا؟

■ جميلة رزق الله: لوحاتي عن درنة تحاكي عزاءً كبيرًا وسقفًا مفتوحًا من الوجع

■ الدهون بريئة من التسبب في انسداد الأوعية الدموية.. فمن المسؤول؟

■ «تحقيقات»: تجار الأزمات



تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط ————

■ تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟

■ وثائق بريطانية: إسرائيل وبريطانيا وفرنسا خططوا لأبعد من السيطرة على قناة السويس في حربهم على مصر عام 56

■ ما هي أسلحة حماس الجديدة التي تمكنها من المواجهة حتى الآن؟

■ ما الذي تقوله أعداد القتلى في غزة عن الحرب؟

■ القرية التي يعاني جميع سكانها من الخرف

■ كيف نقرأ استهداف السفن في البحر الأحمر؟

■ تحليل دم "يكشف شيخوخة" أعضاء الجسم البشري

■ ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟

■ ما هي التمارين الرياضية الفعالة في خفض ضغط الدم؟