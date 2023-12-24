  • Alwasat News
Atwasat

انطلاق احتفالات الذكرى 72 لاستقلال ليبيا وفعاليات عاصمة الثقافة الإسلامية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 07:34 مساء
انطلاق احتفالات الذكرى 72 لاستقلال ليبيا وفعاليات عاصمة الثقافة الإسلامية في بنغازي
انطلاق احتفالات الذكرى 72 لاستقلال ليبيا في بنغازي وفعاليات عاصمة الثقافة الإسلامية، الأحد 24 ديسمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
alwasat radio

أذن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، بانطلاق فعاليات الاحتفال ببنغازي عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي للعامين 2023 و2024، وذلك خلال مشاركته في احتفالات إحياء الذكرى 72 لاستقلال ليبيا رفقة عدد من الوزراء في حكومته بحضور جمعٍ كبير من المسؤولين البارزين ولفيف من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية، مساء اليوم الأحد.

وهنأ حماد في كلمته التي نشرتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم، الشعب الليبي بالذكرى 72 للاستقلال، مستعرضًا مراحل الكفاح وتحديات المستقبل.

واستحضر حماد في كلمته التي ألقاها من ضريح شيخ الشهداء عمر المختار في مدينة بنغازي، الصعوبات والظروف التي جاء فيها الاستقلال، مؤكدًا أنه كان «نتيجة حتمية لجهاد الأجداد والآباء المؤسسين للدولة الليبية، وذلك رغم الانقسام السياسي بسبب المصالح الإقليمية المتباينة في ذلك الوقت».

الوحدة بين طرابلس وبرقة وفزان
وثمَّن حماد «الموقف الموحد الذي اتخذه أجدادنا تجاه مستقبل بلادهم؛ إذْ راحوا يطالبون بسياسة من شأنها تحقيق الوحدة بين طرابلس وبرقة وفزان، وجرى دعمهم من جميع الدول العربية، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية الشقيقة، إلى أن أسفرت هذه المساعي عن الحصول على الاستقلال في الـ24 من ديسمبر عام 1951، لتصبح ليبيا حرة مستقلة، ويصبح هذا اليوم عيدًا وطنيًّا لكل الليبيين دون استثناء».

- مجلس النواب يهنئ الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ72 لاستقلال البلاد
- حكومة حماد: الأحد عطلة رسمية لمناسبة عيد الاستقلال

وشدَّد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب على أهمية الحفاظ على الاستقلال، مجددًا «الثقة في الشعب الليبي ووحدته ليقف صفًّا واحدًا ضد محاولات النيل من استقلال البلاد، أو التعدي على سيادتها وأرضها» وفق ما نشرته الحكومة.

بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي
وفي سياق منفصل، أشاد حماد باختيار مدينة بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، وقال إن «لذلك أهمية كبرى تُسطَّر بأحرف من نور في تاريخ هذه المدينة ورفعتها».

وأكد حماد أن هذا الاختيار «لم يأتِ من العدم، وإنما جاء بعد كفاح طويل، قامت به القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، نتج عنه القضاء على الإرهاب والإرهابيين في جميع المدن شرق البلاد وجنوبها، بعد أن حاول هؤلاء الإرهابيون طمس هويتها التاريخية والثقافية والإسلامية، من خلال تسترهم بالدين الذي هو منهم براء».

جهود حكومة حماد والقيادة العامة
واستعرض حماد في ختام كلمته، جهود الحكومة المكلفة من مجلس النواب والقيادة العامة في معركة البناء وتحقيق الأمان والاستقرار، عن طريق أدوات التنفيذ المتمثلة في لجنة الإعمار والاستقرار، لتنطلق التظاهرات الثقافية والاجتماعية، وتُعقد معارض الكتاب وتُنظم المسابقات الدولية، في حفظ كتاب الله، ثم تتويج كل ذلك بإنجاز مراحل مهمة من صيانة جامعة بنغازي؛ رمز المدينة العلمي والثقافي، وعقد غير ذلك من المناشط التي استحقت بموجبها مدينة بنغازي هذا الاستحقاق الدولي.

ومنح رئيس الوزراء في نهاية كلمته الإذن ببدء فعاليات بنغازي عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي.

انطلاق احتفالات الذكرى 72 لاستقلال ليبيا في بنغازي وفعاليات عاصمة الثقافة الإسلامية، الأحد 24 ديسمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
انطلاق احتفالات الذكرى 72 لاستقلال ليبيا في بنغازي وفعاليات عاصمة الثقافة الإسلامية، الأحد 24 ديسمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
حماد متحدثا في احتفالات الذكرى 72 لاستقلال ليبيا في بنغازي وفعاليات عاصمة الثقافة الإسلامية، الأحد 24 ديسمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
حماد متحدثا في احتفالات الذكرى 72 لاستقلال ليبيا في بنغازي وفعاليات عاصمة الثقافة الإسلامية، الأحد 24 ديسمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
حماد متحدثا في احتفالات الذكرى 72 لاستقلال ليبيا في بنغازي وفعاليات عاصمة الثقافة الإسلامية، الأحد 24 ديسمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
حماد متحدثا في احتفالات الذكرى 72 لاستقلال ليبيا في بنغازي وفعاليات عاصمة الثقافة الإسلامية، الأحد 24 ديسمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أتلتيكو يستفيد من مباراته المؤجلة لإنهاء العام ثالثًا في «الليغا»

أتلتيكو يستفيد من مباراته المؤجلة لإنهاء العام ثالثًا في «الليغا»
شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي في «دورينا»

شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي في «دورينا»
«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عمليات تصفية جسدية واعتقالات وتنكيلًا بحق نازحين بغزة

«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عمليات تصفية جسدية واعتقالات وتنكيلًا ...
المغرب.. آلاف يتظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي

المغرب.. آلاف يتظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي
شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ليبيا

شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ليبيا
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20 ألفا و424 شهيدا

«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20 ألفا و424 ...
توقيف رجل بعد اختفاء عمل فني لبانكسي في لندن

توقيف رجل بعد اختفاء عمل فني لبانكسي في لندن
تظاهرات في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ومقاطعة العلامات التجارية المرتبطة بـ«إسرائيل»

تظاهرات في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ومقاطعة العلامات التجارية المرتبطة...
معركة أخرى ساحتها المشارح.. غزة تعاني لدفن شهدائها وإحصاء أعدادهم

معركة أخرى ساحتها المشارح.. غزة تعاني لدفن شهدائها وإحصاء أعدادهم
«نيويورك تايمز»: بوتين منفتح على عقد صفقة مع أوكرانيا

«نيويورك تايمز»: بوتين منفتح على عقد صفقة مع أوكرانيا
الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)

الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)
كاريكاتير خيري - 24 ديسمبر.. الذكرى 72 لاستقلال ليبيا

كاريكاتير خيري - 24 ديسمبر.. الذكرى 72 لاستقلال ليبيا
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً (حوار للوسط)

رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً ...
شاهد في «ملعب الوسط»: الصدارة خضراء.. وهل يعود الهوني إلى الدوري الليبي؟

شاهد في «ملعب الوسط»: الصدارة خضراء.. وهل يعود الهوني إلى الدوري الليبي؟
تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة

تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة
الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف طرابلس

الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف طرابلس
سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى

سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى
«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟

«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يفتتح المجمع الإداري ومقر دائرة توزيع الكهرباء الجديد في بني وليد
الدبيبة يفتتح المجمع الإداري ومقر دائرة توزيع الكهرباء الجديد في ...
بعد تحديد موعد محاكمته.. أول تعليق من إسكتلندا في قضية أبوعجيلة مسعود
بعد تحديد موعد محاكمته.. أول تعليق من إسكتلندا في قضية أبوعجيلة ...
مجلس النواب يهنئ الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ72 لاستقلال البلاد
مجلس النواب يهنئ الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ72 لاستقلال ...
تطعيم أكثر من 3 آلاف مواطن ومواطنة ضد الإنفلونزا الموسمية في سرت
تطعيم أكثر من 3 آلاف مواطن ومواطنة ضد الإنفلونزا الموسمية في سرت
انطلاق احتفالات الذكرى 72 لاستقلال ليبيا وفعاليات عاصمة الثقافة الإسلامية في بنغازي
انطلاق احتفالات الذكرى 72 لاستقلال ليبيا وفعاليات عاصمة الثقافة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
المزيد
المنفي: استقلال ليبيا يجسد انتصارًا وطنيًا حقيقيًا
المنفي: استقلال ليبيا يجسد انتصارًا وطنيًا حقيقيًا...
الدبيبة: العبور نحو الانتخابات الناجحة يمر عبر الدستور
الدبيبة: العبور نحو الانتخابات الناجحة يمر عبر الدستور...
حماد: الأمم المتحدة صارت تدعم النيل من استقلال ليبيا بطرق غير مباشرة
حماد: الأمم المتحدة صارت تدعم النيل من استقلال ليبيا بطرق ......
انطلاق احتفالات الذكرى 72 لاستقلال ليبيا وفعاليات عاصمة الثقافة الإسلامية في بنغازي
انطلاق احتفالات الذكرى 72 لاستقلال ليبيا وفعاليات عاصمة ......
تطعيم أكثر من 3 آلاف مواطن ومواطنة ضد الإنفلونزا الموسمية في سرت
تطعيم أكثر من 3 آلاف مواطن ومواطنة ضد الإنفلونزا الموسمية في......
المزيد