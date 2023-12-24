حكومة حماد: الأحد عطلة رسمية لمناسبة عيد الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد الأحد عطلة رسمية في جميع الوزارات والهيئات العامة وجميع المؤسسات الحكومية؛ لمناسبة الذكرى 72 لاستقلال ليبيا الموافق 24 ديسمبر من كل عام.

واستثنى القرار الحكومي رقم «175» لسنة 2023 من العطلة المرافق الصحية والجهات الأمنية التي تتطلب طبيعة عملهم ذلك مع حفظ حقوق العاملين بتلك الجهات في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم.

وانضمت بذلك حكومة حماد إلى حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في إعلان الأحد عطلة رسمية.

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ذكرى استقلال ليبيا

وتحتفل ليبيا، يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري بالذكرى 72 لاستقلالها، الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا، وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».