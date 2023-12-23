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شوارع طرابلس تتزين بأعلام ليبيا احتفالًا بيوم الاستقلال الـ72

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 01:31 صباحا
شوارع طرابلس تتزين بأعلام ليبيا احتفالًا بيوم الاستقلال الـ72
أعلام ليبيا تزين طرابلس، 22 ديسمبر 2023 (شركة الخدمات العامة)
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نشرت شركة الخدمات العامة في طرابلس أعلام ليبيا في الشوارع، وذلك عبر إدارة خدمات الاحتفالات والزينة، استعدادًا للاحتفال بذكرى يوم الاستقلال التي توافق غدا الأحد.

ويحتفل الليبيون في 24 ديسمبر (الأحد المقبل) بالذكرى 72 للاستقلال، تلك المناسبة التي تجسد نضال الليبيين منذ أن وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911.

قرار تاريخي من الأمم المتحدة باستقلال ليبيا عن إيطاليا 
 واستمر النضال ضد الاحتلال حتى صدر قرار الأمم المتحدة بمنح ليبيا الاستقلال في نوفمبر العام 1949، بعد 5 سنوات من انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وفي 24 ديسمبر من العام 1951، أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا.

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وقال الملك الراحل في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

أعلام ليبيا تزين طرابلس، 22 ديسمبر 2023 (شركة الخدمات العامة)
أعلام ليبيا تزين طرابلس، 22 ديسمبر 2023 (شركة الخدمات العامة)
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