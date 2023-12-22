بايدن يهنئ المنفي بعيد الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الجمعة، برقية تهنئة من الرئيس الأميركي جو بايدن لمناسبة الذكرى الـ72 لاستقلال ليبيا.

وتمنى بايدن، في برقيته، التقدم والرفعة والازدهار والسلام للشعب الليبي، وفق ما نشر المجلس الرئاسي على صفحته بموقع «فيسبوك».

وتلقى المنفي برقيات تهنئة مماثلة من الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي، والتركي رجب طيب إردوغان، وملك بريطانيا تشارلز الثالث.

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الأحد عطلة رسمية لمناسبة عيد الاستقلال

وقرر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، أن يكون الأحد 24 ديسمبر عطلة رسمية للمؤسسات والهيئات العامة كافة لمناسبة عيد استقلال ليبيا.

وستحتفل ليبيا يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري بالذكرى الـ72 لاستقلالها الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطئت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى إعلان الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا. وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة جهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».