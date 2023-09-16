في الذكرى 92 لـ«يوم الشهيد».. كارثة درنة تزيد أوجاع الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

يوافق اليوم السبت (16 سبتمبر) الذكرى 92 ليوم الشهيد، وهو اليوم الذي استشهد فيه شيخ الشهداء «عمر المختار» في العام 1931م؛ لكنه يمر وسط حزن وفاجعة يمر بها الليبيون، مع توديعهم ضحايا كارثة فيضانات درنة والمنطقة الشرقية التي أودت بحياة نحو 5300 شخص.

وفي اجتماع مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم، ترحم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على «شهداء الوطن جميعًا، تزامناً مع الذكرى الثانية والتسعين لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار».

ويُمنح الليبيون عطلة في يوم الشهيد، حسب القانون رقم (5) الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق بتاريخ 8 يناير 2012، الخاص بالعطلات الوطنية والدينية.

إعدام المختار بعد محاكمة صورية

في 15 سبتمبر 1931، جرت محاكمة «صورية» لعمر المختار؛ إذ انتهى الإيطاليون من ترتيبات الإعدام وأعدوا المشنقة قبل بدء المحاكمة وقبل صدور الحكم عليه، قبل إعدامه في 16 سبتمبر 1931 ببلدة سلوق جنوب مدينة بنغازي.

وُلد عمر المختار في 20 أغسطس العام 1858 بمنطقة جنزور شرقي مدينة طبرق، ويعود نسبه إلى بيت فرحات من قبيلة المنفة القاطنة في منطقة البطنان شرق ليبيا.

توفي والده وهو طفل صغير، فكفله الشيخ حسين الغرياني شيخ الزاوية السنوسية في جنزور، وأدخله مدرسة القرآن الكريم (الكتاب)، ثم أرسله إلى الجغبوب ليصبح تلميذًا في الطريقة السنوسية.

في العام 1911، أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية، وبدأت إنزال قواتها بمدينة بنغازي في 19 أكتوبر من العام ذاته.

وفي تلك الأثناء كان عمر المختار موجودًا في مدينة الكفرة بقلب الصحراء في زيارة إلى السنوسيين، وفي عودته مر بطريقه بواحة جالو وعلم آنذاك بنبأ نزول الإيطاليين بالواحة، فعاد مسرعًا إلى زاوية القصور لتجنيد أهلها من قبيلة العبيد لمقاومة الإيطاليين.

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بطل المقاومة ضد الاحتلال الإيطالي

ظل المختار يقود المعارك ضد الإيطاليين تحت إمرة أحمد الشريف السنوسي، الذي سلم القيادة للأمير محمد إدريس السنوسي الذي أصبح قائد المقاومة الليبية، وعين عمر المختار نائبًا له.

واستمر عمر المختار في قيادة المقاومة الليبية حتى وقع في الأسر في 11 سبتمبر 1931؛ إذ شاهدته وحدة استطلاع إيطالية بينما كان متوجهًا بصحبة عدد من رفاقه لزيارة ضريح الصحابي رويفع بن ثابت بمدينة البيضاء.

أبلغت الوحدة الإيطالية قيادة الجبل باللاسلكي، وإثر اشتباك في أحد الوديان قرب عين اللفو، جُرح حصان المختار فسقط إلى الأرض ووقع في الأسر قبل المحاكمة الصورية له وإعدامه في مثل هذا اليوم من العام 1931م.