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الدبيبة يبحث إمكانية استئناف معاهدة الصداقة مع إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 ديسمبر 2023, 08:18 مساء
الدبيبة يبحث إمكانية استئناف معاهدة الصداقة مع إيطاليا
من اجتماع الدبيبة مع اللجنة العليا لاستئناف معاهدة الصداقة بين ليبيا وإيطاليا، 22 ديسمبر 2023 (حكومة الدبيبة)
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ناقش رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، إمكانية استئناف معاهدة الصداقة والشراكة بين ليبيا وإيطاليا خلال اجتماع مع اللجنة المعنية بالمسألة، مساء اليوم الجمعة.

وقالت حكومة الدبيبة، في بيان، إن الاجتماع حضره وزير الدولة للشؤون السياسية رئيس اللجنة وليد اللافي، والمستشار السياسي للدبيبة إبراهيم الدبيبة.

وقدم أعضاء اللجنة عرضا مرئيا للموقف العام للمعاهدة، والنتائج والتوصيات التي توصلت لها اللجنة منذ انطلاق أعمالها في أغسطس الماضي.

نقاش حول تنفيذ مشروع طريق امساعد - رأس اجدير 
كما ناقش المجتمعون مستجدات اجتماع اللجنة المشتركة الليبية - الإيطالية، الذي عقد الشهر الماضي في إيطاليا، وما توصل إليه الجانبان بشأن الإجراءات التعاقدية لمشروع طريق امساعد - رأس اجدير.

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وحسب البيان، وجه الدبيبة أعضاء اللجنة بالاستفادة الكاملة من تفعيل كل بنود المعاهدة، وتكثيف جهود التواصل مع الجانب الإيطالي، لتنفيذ التزاماته لمصلحة الحكومة والشعب الليبي.

وأبرمت في 30 أغسطس من العام 2008 معاهدة الصداقة والشراكة بين ليبيا وإيطاليا بهدف تطوير العلاقات الثنائية الخاصة، وإظهار حسن النيات، وإقفال ملف الأضرار التي تسببت بها إيطاليا في أثناء حقبة احتلالها ليبيا.

 

من اجتماع الدبيبة مع اللجنة العليا لاستئناف معاهدة الصداقة بين ليبيا وإيطاليا، 22 ديسمبر 2023 (حكومة الدبيبة)
من اجتماع الدبيبة مع اللجنة العليا لاستئناف معاهدة الصداقة بين ليبيا وإيطاليا، 22 ديسمبر 2023 (حكومة الدبيبة)
من اجتماع الدبيبة مع اللجنة العليا لاستئناف معاهدة الصداقة بين ليبيا وإيطاليا، 22 ديسمبر 2023 (حكومة الدبيبة)
من اجتماع الدبيبة مع اللجنة العليا لاستئناف معاهدة الصداقة بين ليبيا وإيطاليا، 22 ديسمبر 2023 (حكومة الدبيبة)
من اجتماع الدبيبة مع اللجنة العليا لاستئناف معاهدة الصداقة بين ليبيا وإيطاليا، 22 ديسمبر 2023 (حكومة الدبيبة)
من اجتماع الدبيبة مع اللجنة العليا لاستئناف معاهدة الصداقة بين ليبيا وإيطاليا، 22 ديسمبر 2023 (حكومة الدبيبة)
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