  • Alwasat News
Atwasat

رؤساء البرتغال واليونان وبنين يهنئون المنفي بعيد الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 11:24 مساء
رؤساء البرتغال واليونان وبنين يهنئون المنفي بعيد الاستقلال
المنفي متحدثا في اجتماع مجلس التخطيط الوطني بطرابلس، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برقيات تهنئة من رؤساء البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا وبنين باتريس تالون واليونان كاترينا ساكيلاروبولو لمناسبة ذكرى استقلال ليبيا.

وتمنى الرئيس البرتغالي مزيد التقدم والازدهام للشعب الليبي، فيما أكدت رئيسة اليونان دعمها الثابت والعملي لمسيرة ليبيا نحو تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية، وفق ما نشر المجلس الرئاسي على صفحته بموقع «فيسبوك».

كما تلقى المنفي برقيات تهنئة مماثلة من رؤساء الولايات المتحدة جو بايدن، ومصر عبدالفتاح السيسي، وتركيا رجب طيب إردوغان، وجنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وتشاد محمد إدريس ديبي، وملك بريطانيا تشارلز الثالث، والمغرب محمد السادس، وسلطان عمان هيثم بن طارق.

الأحد عطلة رسمية لمناسبة عيد الاستقلال
وقرر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة أن يكون الأحد 24 ديسمبر عطلة رسمية للمؤسسات والهيئات العامة كافة لمناسبة عيد استقلال ليبيا.

وستحتفل ليبيا غدًا الأحد 24 ديسمبر الجاري بالذكرى الـ72 لاستقلالها الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطئت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى إعلان الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا. وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة جهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً (حوار للوسط)

رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً ...
شاهد في «ملعب الوسط»: الصدارة خضراء.. وهل يعود الهوني إلى الدوري الليبي؟

شاهد في «ملعب الوسط»: الصدارة خضراء.. وهل يعود الهوني إلى الدوري الليبي؟
زراعة الكمأة السوداء «شريان حياة» لسكّان الريف الإسباني

زراعة الكمأة السوداء «شريان حياة» لسكّان الريف الإسباني
عازفات يابانيات ذوات إعاقة يعزفن سيمفونية لبيتهوفن بفضل بيانو «ياماها»

عازفات يابانيات ذوات إعاقة يعزفن سيمفونية لبيتهوفن بفضل بيانو «ياماها»
سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى

سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى
«أطباء بلا حدود»: قرار مجلس الأمن بشأن غزة «بلا معنى»

«أطباء بلا حدود»: قرار مجلس الأمن بشأن غزة «بلا معنى»
«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟

«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟
«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة

«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة
«تحقيقات»: السماد الكيميائي.. القاتل الصامت!

«تحقيقات»: السماد الكيميائي.. القاتل الصامت!
قناة الوسط: نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح والجورجي كانديلاكي في باريس

قناة الوسط: نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح والجورجي كانديلاكي في باريس
«فلوسنا»: ما السيناريوهات المطروحة أمام الدينار الليبي؟

«فلوسنا»: ما السيناريوهات المطروحة أمام الدينار الليبي؟
كاريكاتير خيري - حكومتان في ليبيا

كاريكاتير خيري - حكومتان في ليبيا
«يونيسيف»: 80% من أطفال قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد

«يونيسيف»: 80% من أطفال قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد
ربع سكان القطاع «يتضورون جوعا».. «أونروا»: الوضع في غزة تقشعر له الأبدان

ربع سكان القطاع «يتضورون جوعا».. «أونروا»: الوضع في غزة تقشعر له الأبدان
النصر يحافظ على صدارة المجموعة الأولى بفوز صعب على التحدي

النصر يحافظ على صدارة المجموعة الأولى بفوز صعب على التحدي
يعود تاريخه إلى فجر الكون.. اكتشاف أقدم ثقب أسود

يعود تاريخه إلى فجر الكون.. اكتشاف أقدم ثقب أسود
«فيتو» أميركي يفشل تعديلا روسيا على مشروع قرار بشأن غزة

«فيتو» أميركي يفشل تعديلا روسيا على مشروع قرار بشأن غزة
رسمياً.. ليفربول يرفض المشاركة في دوري السوبر الأوروبي

رسمياً.. ليفربول يرفض المشاركة في دوري السوبر الأوروبي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عبدالجليل يبحث آليات التخلص من النفايات الطبية
عبدالجليل يبحث آليات التخلص من النفايات الطبية
غلق طريق الجامعة غدًا للبدء في رصف هبوط أرضي
غلق طريق الجامعة غدًا للبدء في رصف هبوط أرضي
2.1 مليون ليبي زاروا تونس منذ بداية 2023
2.1 مليون ليبي زاروا تونس منذ بداية 2023
«الداخلية»: الشروع في إزالة المباني العشوائية بمنفذ رأس اجدير
«الداخلية»: الشروع في إزالة المباني العشوائية بمنفذ رأس اجدير
في ذكرى الاستقلال.. الأمير محمد السنوسي يدعو إلى الاستفادة من المرجعية الدستورية لإعادة الوحدة والتوافق (فيديو)
في ذكرى الاستقلال.. الأمير محمد السنوسي يدعو إلى الاستفادة من ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
المزيد
محادثات ليبية أردنية حول ملف الديون العلاجية
محادثات ليبية أردنية حول ملف الديون العلاجية...
عودة الكهرباء إلى أحياء في سبها
عودة الكهرباء إلى أحياء في سبها...
رؤساء البرتغال واليونان وبنين يهنئون المنفي بعيد الاستقلال
رؤساء البرتغال واليونان وبنين يهنئون المنفي بعيد الاستقلال...
في ذكرى الاستقلال.. الأمير محمد السنوسي يدعو إلى الاستفادة من المرجعية الدستورية لإعادة الوحدة والتوافق (فيديو)
في ذكرى الاستقلال.. الأمير محمد السنوسي يدعو إلى الاستفادة ......
«الداخلية»: الشروع في إزالة المباني العشوائية بمنفذ رأس اجدير
«الداخلية»: الشروع في إزالة المباني العشوائية بمنفذ رأس ......
المزيد