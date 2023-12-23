رؤساء البرتغال واليونان وبنين يهنئون المنفي بعيد الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برقيات تهنئة من رؤساء البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا وبنين باتريس تالون واليونان كاترينا ساكيلاروبولو لمناسبة ذكرى استقلال ليبيا.

وتمنى الرئيس البرتغالي مزيد التقدم والازدهام للشعب الليبي، فيما أكدت رئيسة اليونان دعمها الثابت والعملي لمسيرة ليبيا نحو تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية، وفق ما نشر المجلس الرئاسي على صفحته بموقع «فيسبوك».

كما تلقى المنفي برقيات تهنئة مماثلة من رؤساء الولايات المتحدة جو بايدن، ومصر عبدالفتاح السيسي، وتركيا رجب طيب إردوغان، وجنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وتشاد محمد إدريس ديبي، وملك بريطانيا تشارلز الثالث، والمغرب محمد السادس، وسلطان عمان هيثم بن طارق.

الأحد عطلة رسمية لمناسبة عيد الاستقلال

وقرر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة أن يكون الأحد 24 ديسمبر عطلة رسمية للمؤسسات والهيئات العامة كافة لمناسبة عيد استقلال ليبيا.

وستحتفل ليبيا غدًا الأحد 24 ديسمبر الجاري بالذكرى الـ72 لاستقلالها الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطئت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى إعلان الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا. وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة جهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».