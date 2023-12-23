في ذكرى الاستقلال.. الأمير محمد السنوسي يدعو إلى الاستفادة من المرجعية الدستورية لإعادة الوحدة والتوافق (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، اليوم السبت، إلى الاستفادة من المرجعية الدستورية لإعادة الوحدة والتوافق المفقودين في ظل الصراعات والتجاذبات بليبيا، محذرًا ممن سماهم بـ«المتربصين» بخيرات وثروات الوطن داخليًا وخارجين.

وجاءت دعوة الأمير محمد السنوسى في كلمة له لمناسبة احتفال ليبيا غدًا الأحد بالذكرى 72 لاستقلالها، الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطئت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى إعلان الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

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ورأى الأمير السنوسي أن مخزون ليبيا التاريخي كفيل بإعادة الوحدة والتوافق المفقودين في ظل الصراعات والتجاذبات واستحالة التوصل إلى وضع يمكن من خلاله أن يتفق الجميع على الطريقة المثلى لإدارة الأمور في البلاد والاستفادة الرشيدة من مقدراته، منبهًا في ذات السياق إلى أهمية المرجعية الدستورية السليمة والمؤسسات التي تمثل الشعب وإرادته تمثيلا حقيقيًا.

ولفت إلى البدء في مشاورات ومباحثات مع جميع الأطراف المكونة للمجتمع الليبي دون استثناءات أو شروط، وقال إن هذه المشاورات «لا تستهدف عودة لنظام أو استعادة لعرش أو محاصصة بين القليل على حساب الكل» وإنما الوصول إلى هدف واحد مشترك يتمثل في «رفعة وتقدم الوطن تحت مظلة دستورية ومرجعية مؤسساتية تحترم إرادة الشعب».