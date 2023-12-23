ليبيا تحتفل بالذكرى 72 للاستقلال غدا

القاهرة - بوابة الوسط

يحتفل الليبيون غدا الأحد بالذكرى 72 للاستقلال، وهي المناسبة التي توجت نضال الليبيين في نيل الحرية بعد عقود من الاحتلال الإيطالي للبلاد الذي وطئت أقدامه الأراضي الليبية في العام 1911م.

واستمر النضال ضد الاحتلال الإيطالي حتى صدر قرار الأمم المتحدة بمنح ليبيا الاستقلال في نوفمبر العام 1949 بعد خمس سنوات من انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وفي 24 ديسمبر من العام 1951، أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا.

قناة الوسط تحتفل بالذكرى ببث برنامج «ذاكرة وطن»

ولهذه المناسبة تذيع قناة الوسط (WTV) برنامج «ذاكرة وطن» بداية من غد الأحد، إذ تنظم القناة ندوة تذاع في التاسعة مساءً بعنوان «الذاكرة الوطنية: محطات من تاريخ ليبيا»، يتحدث خلالها مجموعة من الخبراء والباحثين والأكاديميين، عن التحولات الكبرى ورحلة البحث عن الاستقرار في ليبيا.

وقال الملك الراحل في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة جهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

رؤساء وقادة عدد من دول العالم يهنئون الليبيون

ولهذه المناسبة، تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال الساعات الأخيرة عدة برقيات تهنئة من الرئيس الأميركي جو بايدن وملك بريطانيا تشارلز الثالث ومن ملك المغرب ورؤساء مصر وتركيا وجنوب أفريقيا والبرتغال واليونان وسلطان عمان.

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وأدرج المجلس الوطني الانتقالي يوم 24 ديسمبر ضمن العطلات الرسمية للبلاد بعد أن ألغي الاحتفال بهذه الذكرى خلال نظام القذافي، ذلك الاحتفال الذي امتد إلى 42 سنة. ورفع علم الاستقلال للمرة الأولى بعد هذه السنوات خلال الأيام الأولى لثورة فبراير في مدينة بنغازي.

ماذا جاء في قرار الأمم المتحدة بشان استقلال ليبيا؟

ونص قرار الأمم المتحدة منح ليبيا الاستقلال على: « تكون ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وتشمل برقة وطرابلس وفزان وأن يقر ممثلو السكان في المناطق الثلاثة دستورًا يتضمن شكل الحكم».

كما نص القرار على تعيين الجمعية العامة للأمم المتحدة مندوبًا له مجلس يساعده ويرشده لمساعدة الشعب الليبي على وضع دستور للبلاد وتأسيس حكومة مستقلة.