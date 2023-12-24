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مجلس النواب يهنئ الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ72 لاستقلال البلاد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 06:06 مساء
مجلس النواب يهنئ الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ72 لاستقلال البلاد
جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023. (مجلس النواب)
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هنأ مجلس النواب رئاسة وأعضاء، مساء اليوم الأحد، جميع أبناء الشعب الليبي بالذكرى الثانية والسبعين لاستقلال البلاد، مؤكدًا أنها مناسبة خالدة وعزيزة على قلوب الليبيين.

وقال المجلس في بيان: «نحتفي اليوم وكافة أبناء الشعب الليبي بكل اعتزاز وفخر بالذكرى الثانية والسبعين لاستقلال بلادنا وانتصار إرادة الليبيين بفضل المخلصين من أبناء الشعب الليبي من الآباء والأجداد الذين آمنوا بوحدة ليبيا وانتصروا بإيمانهم بوطنهم بنيل بلادنا استقلالها».

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وفي وقت سابق اليوم، هنأ رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة الليبيين بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاستقلال ليبيا، وأكد في كلمة نشرها المكتب الإعلامي للمجلس أن هذه المناسبة «تتويج لجهاد الأجداد ونضالاتهم».

وشدد تكالة في كلمته على حاجة ليبيا المسيسة الآن إلى «مشروع وطني يؤمن بالحرية والعدالة الاجتماعية والمصالحة الشاملة والدولة المدنية ودولة القانون والدستور والقضاء العادل»، مؤكدًا أن «المجلس تبنى سياسة الباب المفتوح لكل حوار وطني ثوابته وحدة البلاد واستقلالها، والحفاظ على المسار الديمقراطي للدولة».

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