الدبيبة يفتتح المجمع الإداري ومقر دائرة توزيع الكهرباء الجديد في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

افتتح رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، المجمع الإداري ومجمع المؤتمرات والمبنى الإداري الجديد لدائرة توزيع الكهرباء داخل مدينة بني وليد رفقة عدد من الوزراء وعميد البلدية وأعيان المدينة.

وزار الدبيبة رفقة عدد من الوزراء بلدية بني وليد لافتتاح عدد من مشاريع برنامج «عودة الحياة» الذي دشنته حكومته قبل عامين والتي شملت إنشاء وصيانة وتأهيل المرافق العامة في عدة مناطق.

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كما افتتح الدبيبة خلال زيارته إلى بني وليد السكن الطلابي والسوق القديم وبعض المشاريع الأخرى.

وعقد الدبيبة اجتماعًا مع أعضاء المجلس البلدي وأعيان مدينة بني وليد وكذلك المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة.

وخلال افتتاحه للمجمع الإداري الجديد في مدينة بني وليد، قال الدبيبة «جئنا هنا لترسيخ فكرة البناء والإعمار»، مشددًا على ضرورة أن يكون لبني وليد دور في البناء والمصالحة والتقدم في ليبيا.

الدبيبة خلال افتتاحه عددًا من المقار العامة والإدارية في بني وليد، الأحد 24 ديسمبر 2023. (حكومتنا)

مقر المجمع الإدار الجديد في بني وليد، الأحد 24 ديسمبر 2023. (حكومتنا)

المبنى الإداري الجديد لدائرة توزيع الكهرباء في بني وليد، الأحد 24 ديسمبر 2023. (حكومتنا)

المبنى الإداري الجديد لدائرة توزيع الكهرباء في بني وليد، الأحد 24 ديسمبر 2023. (حكومتنا)

المبنى الإداري الجديد لدائرة توزيع الكهرباء في بني وليد، الأحد 24 ديسمبر 2023. (حكومتنا)