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الدبيبة يطالب «صندوق الإنماء» بتنظيم ملف المحافظ الاستثمارية بشكل قانوني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 01:11 صباحا
الدبيبة يطالب «صندوق الإنماء» بتنظيم ملف المحافظ الاستثمارية بشكل قانوني
اجتماع مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الدبيبة، الأربعاء 20 ديسمبر 2023. (حكومتنا)
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طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بضرورة معالجة ملف المحافظ الاستثمارية «بشكل قانوني ومنظم» وفق منصة «حكومتنا».

وعقد مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أمس الأربعاء، اجتماعه العادي للعام 2023 برئاسة الدبيبة بصفته رئيسا لمجلس أمناء الصندوق، وبحضور الجمعية العمومية ومجلس إدارة الصندوق.

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وقالت منصة حكومتنا عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص لمتابعة نشاط صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي للعام الجاري، والخطة المقترحة للعام 2024. وقدم خلاله فريق الصندوق عرضا ضوئيا بيّن أهم الصعوبات والمشاكل التي واجهت مجلس الإدارة، والحلول المنفذة تجاهها، وكذلك نشاط الصندوق للعام 2023، والخطة المقترحة للعام 2024، بشأن اعتمادها من الجمعية.

وأضافت المنصة أن الدبيبة «أكد خلال الاجتماع، على ضرورة الاستمرار في خطة الصندوق لتنظيم شركاته وإعداد القوائم المالية المجمعة لكافة السنوات الماضية وضرورة الاهتمام بملف المحافظ الاستثمارية ومعالجته بشكل قانوني ومنظم».

اجتماع مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الدبيبة، الأربعاء 20 ديسمبر 2023. (حكومتنا)
اجتماع مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الدبيبة، الأربعاء 20 ديسمبر 2023. (حكومتنا)
اجتماع مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الدبيبة، الأربعاء 20 ديسمبر 2023. (حكومتنا)
اجتماع مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الدبيبة، الأربعاء 20 ديسمبر 2023. (حكومتنا)
اجتماع مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الدبيبة، الأربعاء 20 ديسمبر 2023. (حكومتنا)
اجتماع مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الدبيبة، الأربعاء 20 ديسمبر 2023. (حكومتنا)
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