سلطة سلمون بالأفوكادو والجرجير

القاهرة - بوابة الوسط

للسلمون فوائد غذائية متعددة، لذا نقدم لكي اليوم طريقة تحضيره كسلطة شهية مع الخضراوات. تعلميه معنا وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

200 غرام سلمون مدخن مفروم شرائح

حبة أفوكادو مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة

¼ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

حبة فلفل أخضر مفرومة ناعم

كوب جرجير بيبي أو مفروم خشن

ملعقة كبيرة ماسترد

عصير ليمونة

خل تفاح

طريقة التحضير

- اخلطي الجرجير والسلمون والفلفل الأخضر والأفوكادو في طبق.

- اخلطي خل التفاح والماسترد وعصير الليمون والملح والفلفل في طبق جيدا.

- ضعي المزيج فوق السلمون والجرجير والفلفل والأفوكادو، وقلبي حتى تمتزج المكونات، ثم تصبح جاهزة للتقديم.