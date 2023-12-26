عام العدوان على غزة.. وظهور أنواع جديدة من المقاومة ضد الاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط

منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر2023، والقضية الفلسطينية تكتسب مع مرور الوقت كل يوم داعمين وأنصارًا جددًا في مختلف بقاع العالم، ليست «القسام» وحدها ما يوجِع سلطات الاحتلال، وإن كانت هي القوة الأكبر، وإنما عديد الفصائل والجماعات والتي معها بدأت أنواع جديدة من المقاومة في الصعود على الساحة العالمية لمناصرة غزة والقضية الفلسطينية مع نهاية العام 2023.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعرض للهجوم من 7 جبهات

ففي إسرائيل، يؤكد وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعرض للهجوم من 7 جبهات.

وحسب جريدة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، قال جالانت: «نحن في حالة حرب في عدة ساحات، ونتعرض للهجوم من سبع جهات مختلفة، من غزة ولبنان وسورية وإسرائيل والعراق واليمن وإيران».

وفي الهند، ذكرت وكالة «رويترز» أن الشرطة تلقت بلاغًا عن انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، نقلا عن وسائل إعلام محلية في نيودلهي.

وقالت الشرطة الهندية إن البلاغ قيد التحقيق، وأن إدارة الإطفاء تلقت اتصالًا هاتفيًا بشأن انفجار خلف السفارة الإسرائيلية. وجرى إخطار شرطة دلهي بشأن انفجار خلف السفارة الإسرائيلية الواقعة في منطقة تشاناكيابوري، وهو الحي الدبلوماسي في العاصمة الوطنية.

وحسب وسائل إعلام هندية، فإن السلطات جرى إبلاغها بالانفجار بناءً على مكالمة هاتفية أجراها متصل بخدمة إطفاء دلهي وادعى المتصل أن انفجارًا وقع في قطعة أرض فارغة خلف السفارة الإسرائيلية.

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وبالتزامن، أعلنت البحرية الهندية نشر سفن حربية مزودة بصواريخ موجهة قبالة سواحلها، وذلك بعد تعرض سفينة تجارية على صلة بإسرائيل، لهجوم قبالة الساحل الهندي مطلع الأسبوع.

وقالت البحرية الهندية في بيان: «بالنظر إلى موجة الهجمات الأخيرة، نشرت البحرية الهندية مدمرات الصواريخ الموجهة مورموجاو وكوتشي وكولكاتا في مناطق مختلفة للحفاظ على وجود رادع».

وأشارت البحرية الهندية إلى أنها تحقق في طبيعة الهجوم على السفينة كيم بلوتو التي رست في مومباي، وأشارت التقارير الأولية إلى تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة.

وقال وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، إن بلاده ملتزمة بالحفاظ على أمن وسلامة التجارة البحرية عبر الممرات في منطقة المحيط الهندي.

وتابع، خلال احتفالية لتشغيل مدمرة جديدة مزودة بصواريخ موجهة في مومباي: «تلعب الهند دور توفير الأمن في منطقة المحيط الهندي بأكملها. وسنضمن تعزيز التجارة البحرية في هذه المنطقة لتصل إلى عنان السماء».

أضاف سينج أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي «تتعامل بجدية شديدة مع الهجوم بطائرة مسيرة على السفينة كيم بلوتو، وهجوم سابق على السفينة التجارية ساي بابا للنفط الخام في البحر الأحمر».

وأضاف: «البحرية الهندية عززت مراقبتها للممرات البحرية. وسنصل إلى المسؤولين عن هذا الهجوم، وستُتَّخَذ إجراءات صارمة بحقهم».

وفي العراق، أعلنت «المقاومة الإسلامية» أنها شنت هجومًا على قاعدة الشدادي الأميركية في سورية برشقة صاروخية.

وقالت المقاومة في بيان: «استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، وردًّا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال في الشدادي السورية برشقة صاروخية، أصابت أهدافها، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو».

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» باتريك رايدر، إنه جرى رصد 98 هجومًا إلى الآن على القواعد الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة «فرانس برس» استهدف هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة قاعدة تضمّ قوات أميركية وقوات للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» قرب مطار أربيل في شمال العراق، كما أفادت السلطات العراقية التي قالت إن الهجوم أدى إلى وقوع إصابات.

وتعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» في العراق وسورية لعشرات الهجمات منذ منتصف أكتوبر، في انعكاس للتوتر الإقليمي الذي عززته الحرب في غزة.

وفي اليمن، أعلن المتمردون الحوثيون استهداف سفينة في البحر الأحمر بضربة صاروخية وإطلاق مسيَّرات باتجاه إسرائيل دعما لغزة.

وأفاد الحوثيون في بيان بأنهم نفذوا «عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ تجارية» عرّفوا عنها باسم «إم إس سي يونايتد» MSC UNITED بصواريخ بحريةٍ مناسبة. كما أكدوا إطلاق عددٍ من الطائرات المسيرةِ على أهدافٍ عسكريةٍ في جنوب إسرائيل.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن سفينة مبحرة قبالة ساحل اليمن أبلغت عن رصد انفجارين في البحر الأحمر، بعد قليل من رصد طائرتين مسيرتين، وفق تأكيد هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان الولايات المتحدة مبادرة أمنية بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر ردًا على هجمات يشنها الحوثيون على السفن.

وفي لبنان، أفادت جريدة «تايمز أوف إسرائيل» أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن 9 جنود أصيبوا في قصف بالصواريخ المضادة للدبابات شنته جماعة حزب الله من لبنان على شمال إسرائيل دعمًا للشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن الجنود التسعة أصيبوا بعد وصولهم لإجلاء إسرائيلي مدني أصيب في هجوم سابق شنه حزب الله بصاروخ على شمال إسرائيل، لافتة إلى أن أحد الجنود حالته خطيرة.

الاحتلال الإسرائيلي «سيدفع» الثمن

وفي إيران، كشفت وكالة «فرانس برس» تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن الاحتلال الإسرائيلي «سيدفع» ثمن قتل القيادي في الحرس الثوري في سورية.

وقال رئيسي في بيان «لا شك أن هذه الخطوة هي علامة أخرى على الإحباط والضعف العجز لدى النظام الصهيوني الغاصب في المنطقة»، مضيفًا أن إسرائيل «ستدفع بالتأكيد ثمن هذه الجريمة»، بحسب «فرانس برس».

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان أن «الكيان الصهيوني الغاصب والمتوحش سيدفع ثمن جريمة مقتل السيد رضي الموسوي أحد قادة الحرس الثوري خلال العدوان الصهيوني الذي استهدف منطقة الزينبية في ضواحي دمشق»، بحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية.



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