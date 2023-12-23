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تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 07:26 مساء
تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة
سبائك ذهب. (أرشيفية: الإنترنت)
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تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي الليبية تسجيلات صوتية تتعلق بواقعة تهريب كميات كبيرة من الذهب عبر مطار مصراتة، وتحتوي التسجيلات على مكالمات بين كل من رئيس جمرك مطار مصراتة العميد فتحي مخلوف والقيادي في قوة العمليات المشتركة أبوالقاسم الصمدي تشير إلى تورط الطرفين في واقعة التهريب، والتنسيق فيما بينهما في ترتيب عمليات التهريب، وتواطؤ هيئة الرقابة الإدارية فيما يتعلق بالواقعة.

وأفاد مصدر أمني في اتصال بـ«بوابة الوسط» أن التسجيل جرى تسريبه من طرف جهاز الأمن الداخلي قبل أن يحذفها بعد بضع دقائق من نشرها على صفحته، بينما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التحقق منها، مضيفا أن القيادي في قوة العمليات المشتركة أبوالقاسم الصمدي الذي كلف سابقا بتأمين مقر المؤسسة الوطنية بطرابلس وتردد اسمه خلال اقتحام مجموعة مسلحة مقر المؤسسة في يوليو العام الماضي قد تمكن من السفر إلى خارج البلاد على الرغم من إبلاغ النيابة العامة بمصراتة.

التسجيلات: يمكننا تهريب حتى ألف كيلو ذهب 
وأظهرت التسجيلات ثقة المتحدثين في إمكانية تهريب أي كميات من الذهب؛ إذ قال أحدهم إنه يمكن تمرير «حتى ألف كيلو» من المطار إلى الخارج.

والأسبوع الماضي، قالت مصادر لـ«الوسط» إن القوة الأمنية المشتركة التي وجهت إليها اتهامات بالتورط في تهريب الذهب طردت عناصر جهاز الأمن الداخلي من مطار مصراتة، مما تسبب في إيقاف المنظومة الأمنية بالمطار قبل إعادة تشغيلها والاتفاق على عودة عناصر «الأمن الداخلي» من أجل انتظام الرحلات.

وتحدثت تقارير إعلامية عن تهريب 8500 كيلوغرام من الذهب عبر مطار مصراتة، وهو ما نفاه المسؤولون في مركز جمرك المطار.

مخلوف: التصدير يجري وفق القانون.. وسنقاضي من يتهمنا 
والسبت الماضي، عقد مسؤولون في مركز جمرك مطار مصراتة مؤتمرا صحفيا للرد على الاتهامات بتهريب الذهب. وخلال المؤتمر، قال رئيس المركز العقيد فتحي مخلوف إن تصدير الذهب يجري وفق الضوابط القانونية، وذلك عبر دورة مستندية؛ إذ يجرى فرض ضمان مالي بقيمة الذهب المصدر إلى حين إعادة استيراده، بالإضافة إلى إجراءات المعايرة من قبل غرفة التجارة والصناعة بمصراتة.

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وأشار مخلوف إلى تكليف أعضاء تابعين للقوة للإشراف على عمليات تصدير الذهب والفضة وإعداد إحصاءات بالخصوص وإحالتها إلى مديرية جمارك مصراتة.

ونوه بأنه جرى تقديم مذكرة من أجل رفع دعوى جنائية ضد صفحات التواصل الاجتماعي بشأن الاتهامات الموجهة إلى أعضاء مركز جمرك مصراتة الدولي وأعضاء قوة العمليات المشتركة فيما نسب إليهم من حملات تشويه وإساءة سمعة.

بن زاهية: الذهب ليس محظور التصدير
كما نفى مدير مديرية جمارك مصراتة العميد عثمان حسين بن زاهية ما تردد عن تهريب كميات من الذهب عن طريق المطار. وقال إن «الذهب ليس من البضائع المحظور تصديرها»، موضحًا أن: «التصدير يجري وفق الإجراءات القانونية من قبل وزير الاقتصاد والتجارة بموافقة كتابية وخطية من مدير عام مصلحة الجمارك».

وتحدث بن زاهية عن «الاستعداد لرفع دعوى جنائية ضد صفحات التواصل الاجتماعي بشأن الاتهامات الموجهة إلى أعضاء مركز جمرك مصراتة الدولي وأعضاء قوة العمليات المشتركة فيما نُسب إليهم».

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