نقيب الذهب الليبي: لا علم لنا بتصدير المعدن النفيس عبر مطار مصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: أحمد الخميسي

نفى نقيب الذهب والمعادن الثمينة في ليبيا نوري الشهاوي في تصريح إلى «بوابة الوسط» علم النقابة بما يتردد عن تصدير الذهب عبر مطار مصراتة، مطالبًا بضرورة مناقشة الموضوع على أعلى مستويات في البلاد.



وأوضح أن «الاستيراد والتصدير يجري عبر مختبر الذهب التابع للنقابة من أجل الفحص والتدقيق ومعرفة ما إذ كان أصليًا أو مغشوشًا، والدوافع للتصدير كونه ذهبًا مكسورًا أم لا»، مشيرًا إلى «التنسيق مع مصلحة الجمارك في هذا الشأن».

أسواق الذهب الليبية تعاني فوضى

وقال نقيب الذهب والمعادن إن «أسواق الذهب تعاني فوضى ولا يوجد ضوابط لها مع الهشاشة الأمنية السائدة في البلاد»، مضيفًا «المختبر يعد الجهة الوحيدة المعتمدة لدى المحاكم الليبية، ومصرف ليبيا المركزي منذ ثمانينيات القرن الماضي، للفصل في المنازعات التي تحدث بين تجار الذهب والحرفيين، من خلال فحص عينات الذهب ودمغها بالختم، مع تقديم إفادة بأن العينة رقم كذا أصلية وصالحة لاستخدام البائع والشاري في السوق ما يعد دليلًا على أن الذهب أصلي وهدا الأمر ينطبق حول الاستيراد والتصدير».

- في برنامج «فلوسنا».. منسق «حراك فزان» يتحدث عن مسارات تهريب الوقود في الجنوب الليبي (فيديو)

- «جمارك مصراتة» تنفي تهريب الذهب: ليس من السلع المحظورة

- اهتمام إيطالي بالبحث عن الذهب في جنوب ليبيا

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» الحصول على أي تعليق من وزارة الاقتصاد بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بشأن إعطاء تصاريح كتابية بشأن تصدير الذهب خارج الوطن. ويعد المختبر الجهة الحكومية الوحيدة المتخصصة والمؤهلة للتمييز بين الذهب المغشوش والأصلي الذي يشترط وجود ختم ينبغي على كل من يشتري مصوغات ذهبية من السوق التأكد من وجوده.



مديرية جمارك مصراتة تنفي تهريب الذهب

وفي السياق ذاته، نفى مدير مديرية جمارك مصراتة العميد عثمان حسين بن زاهية ما تردد عن تهريب كميات من الذهب عن طريق جمرك مصراتة. وأوضح بن زاهية، في مقطع فيديو نشرته صفحة مصلحة الجمارك الليبية يوم السبت: أن «الذهب ليس من البضائع المحظور تصديرها»، موضحًا أن: «التصدير يجري وفق الإجراءات القانونية من قبل وزير الاقتصاد والتجارة بموافقة كتابية وخطية من مدير عام مصلحة الجمارك».

وتحدث عن «الاستعداد لرفع دعوى جنائية ضد صفحات التواصل الاجتماعي بشأن الاتهامات الموجهة إلى أعضاء مركز جمرك مصراتة الدولي وأعضاء قوة العمليات المشتركة فيما نُسب إليهم ضمن حملات تشويه وإساءة سمعة فيما يخص المسؤولية عن تهريب الذهب».



مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط ———————

■ تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة

■ محللون: ضوء أخضر لمبادرة باتيلي من مجلس الأمن.. و«الخماسية» قد تستغرق شهورا

■ «شروط القادة الليبيين.. ورسالتان» من المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن

■ بعد سنوات من خطفه في ليبيا.. إطلاق رهينة جنوب أفريقي على الحدود بين مالي والجزائر

■ مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا

■ هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة

■ حبس مسؤولين بمؤسسة النفط و«البريقة» لتوريدهما وقودا غير مطابق للمواصفات

■ «ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»

■ التدمير الذاتي للرسائل الصوتية.. آخر تحديثات «واتساب»

■ ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب

■ حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد



تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط ————