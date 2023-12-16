«جمارك مصراتة» تنفي تهريب الذهب: ليس من السلع المحظورة

القاهرة - بوابة الوسط

نفى مدير مديرية جمارك مصراتة العميد عثمان حسين بن زاهية ما تردد عن تهريب كميات من الذهب عن طريق جمرك مصراتة.

وأضاف بن زاهية، في مقطع فيديو نشرته صفحة مصلحة الجمارك الليبية اليوم السبت: «ما نشر من تسجيلات عبر منصات التواصل بشان تهريب الذهب عن مركز جمرك مطار مصراتة الدولي هدفه التضليل الإعلامي وتبرير عمليات الخطف والابتزاز ».

وشدد على أن الذهب ليس من البضائع المحظور تصديرها، موضحا: «التصدير يجرى وفق الإجراءات القانونية من قبل وزير الاقتصاد والتجارة بموافقة كتابية وخطية من مدير عام مصلحة الجمارك».

ضمان مالي مع تصدير الذهب إلى حين إعادة استيراده

من جانبه، قال رئيس مركز مصراتة الدولي العقيد فتحي مخلوف إن تصدير الذهب يجرى وفق الضوابط القانونية، وذلك عبر دورة مستندية، إذ يجرى فرض ضمان مالي بقيمة الذهب المصدر إلى حين إعادة استيراده، بالإضافة إلى إجراءات المعايرة من قبل غرفة التجارة والصناعة بمصراتة».

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قوة من العمليات المشتركة تشرف على تصدير الذهب

وأشار مخلوف إلى أنه بناء على تكليف رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة» قوة العمليات المشتركة بالإشراف على المنافذ البحرية والجوية، فقد جرى تكليف أعضاء تابعين للقوة للإشراف على عمليات تصدير الذهب والفضة وإعداد إحصاءات بالخصوص وإحالتها إلى مديرية جمارك مصراتة.

ونوه بأنه جرى تقديم مذكرة من أجل رفع دعوى جنائية ضد صفحات التواصل الاجتماعي بشأن الاتهامات الموجهة إلى أعضاء مركز جمرك مصراتة الدولي وأعضاء قوة العمليات المشتركة فيما نسب إليهم من حملات تشويه وإساءة سمعة».