اهتمام إيطالي بالبحث عن الذهب في جنوب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت تصريحات لرئيس غرفة التجارة الإيطالية - الليبية، نيكولا كوليكي، اهتمامًا بالبحث عن الذهب والمواد الثمينة في جنوب ليبيا، بعد تدشين بنية تحتية ضرورية لأنشطة الاستخراج.

جاءت تصريحات كوليكي لوكالة «نوفا» الإيطالية على هامش مؤتمر «ليبيا وإيطاليا.. ننمو معا»، المنعقد في روما اليوم الأربعاء.

وأضافت الوكالة أن ليبيا تمتلك كمية هائلة من الذهب والمواد الثمينة الأخرى التي توجد في جنوب البلاد بالقرب من مالي، بينما لا توجد بنية تحتية ضرورية لأنشطة الاستخراج، على حد قول كوليكي، الذي أبلغ «نوفا» أن «إنشاء الطرق على المحور الرابط بين شمال وجنوب ليبيا سيمكن من الوصول إلى تلك المناطق التي توجد فيها الرواسب».

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تهيئة البنية التحتية لاستخراج الذهب من جنوب ليبيا

بهذه الطريقة، يعتقد كوليكي «سيكون من الممكن العمل أيضًا في جنوب ليبيا، الذي يصعب الوصول إليه حاليًا، حيث يلزم تنظيم مخيمات مخصصة وإحضار الآلات».

وخلال الفترة الماضية، أثير مجددًا ملف عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب في جنوب ليبيا، بعد إعلان النيابة العامة ضبط تشكيل عصابي، من أربعة أجانب وليبي، نقبوا عن المعدن الأصفر في أربعة أحواض سطحية بالجنوب الليبي.

في سياق متصل، تحدث رئيس غرفة التجارة الإيطالية - الليبية عن ضرورة «النمو معا» للشركات الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا وليبيا، وتنظيم «طاولة مشتركة»، لحل المشاكل الجمركية والمصرفية والضرائب، حسبما أفادت «نوفا».

كوليكي: الشركات الإيطالية تحظى بشعبية كبيرة في ليبيا

وأوضح كوليكي أن الشركات الإيطالية تحظى بشعبية كبيرة في ليبيا، مضيفا: «في الواقع، فإن الصفة المستخدمة في ليبيا لتعريف منتج عالي الجودة هي إيطالي، ما يدل على الاحترام الكبير والاعتبار الذي يحظى به تصميمنا، وقدرتنا على القيام بالأعمال التجارية في ليبيا».

وقال كوليكي: «لحسن الحظ، النسيج الإنتاجي الليبي هو نفسه نسيجنا، فهي شركات صغيرة ومتوسطة. إنها المنطقة المثالية للشركات الإيطالية»، مشددًا على ضرورة «بذل جهد مشترك كبير بمساعدة المؤسسات».

مصنع للمعكرونة الإيطالية في فزان

وأوضح رئيس الغرفة التجارية أيضا أن بناء مصنع للمعكرونة الإيطالية في فزان، المنطقة الجنوبية الغربية من ليبيا، هو مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو هيكل الفريق الوطني الليبي الذي «يمضي قدما».

ومن المقرر أن تشارك غرفة التجارة الإيطالية - الليبية مع سلسلة من الشركات الإيطالية في إعادة إعمار مدينة درنة شمال شرق ليبيا، التي دمرتها العاصفة «دانيال» شبه الاستوائية في سبتمبر الماضي.

واستطرد كوليكي: «لقد كانت كارثة كبيرة. لكننا بحاجة إلى إعادة البناء، وعلينا أن نبدأ من جديد، وعلينا أن نكون إيجابيين»، مشيدًا بعمل المؤسسات الليبية الصغيرة والمتوسطة التي «تعرف النظام، وتميل إلى التواصل فيما بينها».